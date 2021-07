L'uscita di GTA 6 è ancora molto lontana, ce lo dice Jason Schreier confermando quanto dichiarato di recente da Tom Henderson. Il giornalista di Bloomberg si trova d'accordo con le informazioni pubblicate dal noto leaker, che vede GTA 6 in una fase di sviluppo ancora primordiale.

Tramite il suo profilo twitter, Schreier ha dichiarato di non sapere molto del gioco, ma le poche informazioni in suo possesso coincidono con la tesi sostenuta da Henderson. Il titolo open world si trova alle prime fase di sviluppo e la mappa di gioco – probabilmente ambientata a Vice City – sarà in continua evoluzione, con l'aggiunta di nuove aree esplorabili e la modifica di diverse zone di gioco. Questa modalità di aggiornamento viene paragonata alle stagioni di Fortnite, che spesso stravolgono la mappa di gioco aggiungendo e rimuovendo intere zone.

Ricordiamo che secondo Henderson GTA 6 uscirà tra il 2024 e il 2025 e sarà disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Con ogni probabilità il titolo sviluppato da Rockstar uscirà anche per le piattaforme cloud come Google Stadia e Amazon Luna.

In attesa di conoscere le sorti del nuovo capitolo, ricordiamo che GTA 5 ha incassato quasi 1 miliardo si dollari durante l'ultimo anno. Inotre il gioco sta per uscire in versione remastered per PS5 e Xbox Series X|S, sfrutterà la potenza di calcolo della next-gen per migliorare le prestazioni grafiche ed offrire un'esperienza di gioco ancora piuttosto godibile, nonostante si tratti di un gioco uscito nel lontano 2013.

Videogames