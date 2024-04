PlayStation Portal tornata DISPONIBILE su Amazon: FAI PRESTO!

Segnalazione lampo per dirti che PlayStation Portal è tornata disponibile su Amazon. Il sistema che ti permette di giocare da remoto ai giochi della tua PlayStation 5 è acquistabile presso Amazon al prezzo di listino di 219,99 euro e puoi anche pagarlo a rate scegliendo Cofidis al momento del checkout. Ti consiglio di sbrigarti perché va facilmente e spesso in esaurimento.

PlayStation Portal disponibile: cos’è e come funziona

PlayStation Portal ti offre la possibilità di accedere ai giochi della tua console PS5 direttamente tramite la rete Wi-Fi domestica, senza dover utilizzare una TV. Dotato di uno schermo LCD da 8″ che supporta la risoluzione 1080p a 60 fps, puoi avere un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente a portata di mano.

Puoi riprodurre tutti i giochi compatibili installati sulla tua console PS5, che siano per PS5 o PS4. Questo dispositivo è infatti progettato per offrire un’esperienza di gioco remoto senza interruzioni. Basta accenderlo, premere un pulsante per connetterti alla tua console PS5 e sei pronto per iniziare a giocare immediatamente.

Un accessorio diventato incredibilmente rarissimo, per questo ti consigliamo di approfittarne il prima possibile: acquistalo adesso su Amazon a 219,99 euro.