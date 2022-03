PlayStation Plus, quali saranno i giochi PS4 e PS5 di aprile 2022?

Non siamo neanche a metà marzo, ma ecco che iniziano rumor e speculazioni su quali potrebbero essere i giochi gratis per PS4 e PS5 di aprile 2022 per gli abbonati PlayStation Plus.

Ricordiamo che per questo mese abbiamo avuto titoli del calibro di Ark Survival Evolved, Ghostrunner, Ghost of Tsushima Legends, Team Sonic Racing e, in aggiunta, anche GTA Online PS5, che sarà riscattabile in via eccezionale per ben tre mesi. I giochi PS Plus di aprile 2022 potrebbero rispettare questa buona tendenza, vediamo di cosa si parla.

PS Plus aprile 2022: rumor e speculazioni sui giochi gratis PS4 e PS5

Un gioco di cui si chiacchiera parecchio in tal senso è lo splendido Cuphead: lo shooter a scorrimento orizzontale realizzato con grafica cartoon anni '30 è da poco approdato su Netflix con una serie TV che ha raccolto il parere favorevole degli appassionati.

Sarebbe un'ottima occasione quella di proporre il gioco con l'abbonamento PlayStation Plus: da boss brutali a incontri intensi e difficoltà crescente, si tratta di un prodotto amato da critica e pubblico. E considerato che a giugno arriva il DLC “The Delicious Last Course” potrebbe essere un ulteriore motivo per inserirlo tra i titoli del Plus.

Un altro titolo piuttosto rumoreggiato è Lemnis Gate: si tratta di uno sparatutto a turni uscito alla fine dello scorso anno e che tutto sommato non se l'è cavata male dal punto di vista della critica. Come sempre accade per i giochi online, le difficoltà maggiori riguardano il mantenere la community attiva post-lancio. Offrirlo gratuitamente con il PS Plus potrebbe dargli subito una seconda giovinezza.

Per il terzo gioco (ma non sappiamo se saranno quattro come a marzo), le ipotesi sul tavolo sono diverse. C'è chi parla di Empire of Sin, un gioco strategico in cui l'obiettivo è costruire un impero criminale durante l'era del proibizionismo in America. Non è da escludere nemmeno l'ipotesi che porta a un titolo sportivo dello scorso anno, magari NBA 2K22, considerato che ad aprile inizieranno gli attesissimi play-off del campionato nordamericano. Oltre a questi, lo spazio per gradite sorprese è sempre aperto.

PlayStation Plus, quando saranno annunciati i giochi di aprile 2022?

La risposta a questo quesito è abbastanza semplice, dato che Sony è piuttosto precisa in merito. Per l'annuncio ufficiale dei giochi gratis PS4 e PS5 di aprile 2022 per il PS Plus dovremo attendere l'ultimo mercoledì del mese, quindi il 30 marzo 2022 dovrebbe essere il giorno giusto. Non è da escludere però che si anticipi ad una settimana prima, il 23 marzo.