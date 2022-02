La serie TV di Cuphead arriva su Netflix: cosa c'è da sapere

Il momento tanto atteso per i fan di Cuphead è finalmente arrivato: oggi fa capolino su Netflix la serie TV ispirata all'omonima saga di videogiochi. La critica ha già avuto modo di vedere in anteprima gli episodi dello show pronunciandosi con recensioni davvero molto positive che non fanno altro che alimentare ulteriormente l'attesa: la prima stagione è composta da 12 puntate, ognuna da circa 15 minuti. Nel giro di tre ore, dunque, ve la sarete scorpacciata tutta.

Di cosa parla Cuphead e perché la serie TV Netflix è così attesa?

Cuphead è uno sparatutto a scorrimento orizzontale lanciato per la prima volta nel 2017 su PC e Xbox One, per poi approdare anche su MacOs, Nintendo Switch e PlayStation 4 negli anni successivi. Nei panni di Cuphead o Mugman, due fratelli a forma di tazzina, il gioco ha conquistato tutti per il suo impegnativo livello di sfida ma soprattutto per uno stile grafico ispirato ai film di animazione americani degli anni trenta, in quello che potremmo definire quasi un Disney-like.

La colonna sonora rispetta ovviamente questa filosofia, con ragtime e jazz a dominare la scena, accompagnati da situazioni in cui emergono il valzer, assoli di pianoforte e altri suoni che si adattano a momenti diversi.

La sua estrema popolarità, cresciuta nel corso degli anni, ha spinto Netflix ad annunciare nel 2019 uno show animato basato sugli eventi del videogiochi. Troviamo quindi Cuphead e Mugman sull'isola Calamaio, impegnati ad esplorare aree e incontrare e personaggi inediti rispetto a quelli visti nei giochi.

La serie TV ovviamente rispetta lo stile retro originale, anche se avrà un'influenza più moderna a causa dei tempi che ci sarebbero voluti per realizzare meticolosamente un prodotto che sembrasse uscito dagli anni '30. In ogni caso, il risultato finale sembra veramente ben riuscito e da oggi, su Netflix, possiamo goderci le nuove avventure di Cuphead.