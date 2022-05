PlayStation Plus: quali saranno i giochi gratis di giugno 2022?

Il nuovo PlayStation Plus debutterà ufficialmente, almeno in Italia, il 23 giugno 2022. Un grande cambiamento per il servizio di casa Sony che punterà su un’offerta simile a quella di Xbox Game Pass, con un catalogo di giochi PS1, PS2, PSP, PS3, PS4 e PS5 a disposizione per chiunque si abboni ad uno dei due piani di abbonamento più alti.

Per chi decide invece di rimanere al “vecchio” PlayStation Plus c’è il piano Essential, praticamente identico a quello attuale e che offrirà due giochi gratuiti al mese tra PS4 e PS5. Vediamo quindi quali sono le previsioni per giugno.

PlayStation Plus: previsioni sui giochi gratis PS4 e PS5 di giugno 2022

Sony ha da poco annunciato una parte della lista dei giochi che troveremo con i piani Extra e Premium, includendo una serie di titoli molto interessanti, come Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Returnal, Assassin’s Creed Valhalla e altri ancora. Per quanto riguarda l’Essential, invece, dovremo attendere l’annuncio ufficiale.

Le indiscrezioni in tal senso per adesso non propongono titoli di rilievo, anche se trattandosi di un mese di lancio per un nuovo servizio potrebbero esserci grosse sorprese anche per chi decide, per il momento, di rimanere al piano Essential.

Ricordiamo che a maggio 2022 abbiamo visto, tra gli altri, l’inserimento di FIFA 22, con tanto di pacchetto FUT esclusivo dedicato. Considerata l’uscita prossima di F1 22, e la popolarità ritrovata dalla Formula 1, potrebbe essere il mese giusto per proporre F1 2021. Visto appunto che si tratta del mese di lancio del nuovo PlayStation Plus, potrebbe essere l’occasione per festeggiare con una esclusiva: Sackboy Una Grande Avventura, ad esempio, ma il colpaccio sarebbe Ratchet and Clank Rift Apart. Qui, forse, siamo però troppo ottimisti.

Quando saranno annunciati i giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2022?

Come al solito, per avere conferma dovremo attendere l’annuncio ufficiale da parte di Sony. I giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Essential dovrebbero essere annunciati già mercoledì 25 maggio, ma considerato che ci avviciniamo al lancio di un nuovo servizio le cose potrebbero cambiare.

In ogni caso, i nuovi giochi sarebbero disponibili poi dal 7 giugno 2022.

