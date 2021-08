I giochi gratis di settembre per gli abbonati al servizio PlayStation Plus non sono stati ancora svelati ufficialmente, ma nelle scorse ore un leak sembra aver anticipato i tempi, rivelando i 3 titoli più importanti.

A diffondere l'informazione sui presunti titoli gratuiti di settembre è il sito francese Dealabs.com, un forum di appassionati che non possiamo considerare del tutto affidabile. Secondo l'indiscrezione, i giochi gratis del prossimo mese per PS4 e PS5 sarebbero i seguenti:

Overcooked! All You Can Eat

Hitman 2

Predator Hunting Grounds

Invitiamo a prendere questa informazione con la dovuta cautela, si tratta di semplici rumor o supposizioni. La breve lista non include Tony Hawk's Pro Skater, che nelle ultime settimane è stato spesso nominato come probabile gioco PlayStation Plus di settembre. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per conoscere in via ufficiale i titoli gratuiti del prossimo mese.

