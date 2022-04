PlayStation Now, svelati i giochi gratis PS4 e PS5 di aprile 2022

In attesa che PlayStation Now vada in pensione, anzi entri a far parte del nuovo PlayStation Plus a partire da giugno, Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PS4 e PS5 che faranno parte del catalogo a partire da aprile 2022.

Si tratta di Outer Wilds, WRC 10 FIA World Rally Championship, Journey to the Savage Planet e Werewolf The Apocalypse – EarthBlood. Tutti i giochi saranno disponibili da domani 5 aprile. Prima di andare a scoprirli insieme, ti ricordiamo di approfittare delle ultime offerte per abbonarti al PlayStation Now, che ti permetteranno poi di passare al PlayStation Plus Premium in modo totalmente gratuito!

PlayStation Now: scopriamo i giochi gratis PS4 e PS5 di aprile 2022

Outer Wilds

Outer Wilds è un open world misterioso ambientato su un sistema solare intrappolato in un eterno loop temporale. Nei panni della nuova recluta di Outer Wilds Ventures, dovremo visitare i pianeti alla scoperta di luoghi nascosti che cambiano con il passare del tempo. Riusciremo a fermare questo eterno loop temporale?

WRC 10 FIA World Rally Championship

Per gli appassionati di corse e rally arriva WRC 10, in cui potremo cimentarci nella modalità carriera o sfidare i più forti giocatori del mondo online. Sono presenti i 19 eventi che hanno fatto la storia del Campionato nell'apposita modalità Storica, ma si può anche rivivere in prima persona l'intera Stagione 2021.

Journey to the Savage Planet

Ambientato in un affascinante ed esilarante mondo alieno, dovremo sopravvivere da soli o in compagnia di un amico in modalità cooperativa. Saremo una nuova recluta di Kindred Aerospace, un'azienda specializzata in esplorazione interstellare, allo scopo di determinare se il pianeta ARY-26 è abitabile per la razza umana.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Scegliendo i panni di un uomo, un lupo o un licantropo, in questo action RPG ispirato all'omonimo gioco di ruolo da tavolo attraverseremo il Pacifico Nord Occidentale nella nostra missione da guerrieri ecologici per proteggere la terra.