PlayStation Now, le migliori offerte per l'update gratis a PS Plus Premium

PlayStation Now è un servizio in abbonamento che permette di avere l'accesso immediato a una vastissima raccolta di giochi per PS4, PS3 e PS2 giocabili in streaming su PS5, PS4 o PC Windows. Nel caso dei giochi PS4, possono anche essere scaricati direttamente su PS4 e PS5.

Da giugno 2022 arriva il nuovo PlayStation Plus, in cui il PS Now sarà direttamente integrato. Tutti gli abbonati al servizio vedranno automaticamente il loro abbonamento essere trasferito al piano PS Plus Premium, il più alto della futura offerta Sony. Per questo può essere conveniente abbonarsi ora al PS Now per poter risparmiare parecchio sul costo del Premium, che avrà un prezzo annuale di 119,99€. Abbiamo selezionato per te le migliori offerte in rete.

Ricordiamo che con il passaggio gratuito a PlayStation Plus Premium potrai usufruire dei seguenti vantaggi:

Due giochi gratis al mese

Sconti esclusivi

Archiviazione nel cloud per i salvataggi dei giochi

Accesso al multigiocatore online

Un catalogo che comprende fino a 400 giochi per PS4 e PS5 da scaricare senza costi aggiuntivi

Un catalogo aggiuntivo di 340 giochi compresi giochi per PS3 in streaming e classici PS1, PS2 e PSP da scaricare

Versioni di prova dei nuovi giochi a tempo limitato

