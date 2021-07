Con un recente post sul blog ufficiale PlayStation, Sony fissa il nuovo evento State of Play a domani, giovedì 8 luglio alle ore 23:00. Il colosso giapponese specifica che durante l'evento in diretta – trasmesso in streaming su Twitch e Youtube – non si parlerà di Horizon Forbidden West, God of War 2 e del nuovo PS VR 2.

Lo State of Play di domani sarà incentrato su Deathloop, la nuova esclusiva temporale sviluppata da Arkane Studios e Bethesda, in uscita a settembre per PC e PlayStation 5. Sarà trasmessa un' “estesa sequenza di gameplay” per mostrare le abilità di Colt e varie zone disponibili sull'isola di Blackreef. Inoltre ci saranno aggiornamenti e novità su alcuni “emozionanti giochi indie e di terze parti”. L'intero show avrà una durata di circa 30 minuti.

L'assenza di Horizon Forbidden West era prevedibile, è passato poco tempo dallo State of Play interamente dedicato all'interessante titolo sviluppato da Guerrilla. Risulta invece meno scontata l'assenza di God of War e del nuovo PS VR 2, ma è molto probabile che Sony ce ne parli presto, magari entro la fine dell'estate.

