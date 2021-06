La seconda generazione del PlayStation VR uscirà a fine 2022, lo rivela Bloomberg facendo riferimento ad alcune fonti interne considerate piuttosto attendibili.

Secondo la nota testata giornalistica, il produttore Japan Display sta lavorando per aumentare la produzione di schermi LCD destinati ai visori di realtà virtuale, industria che – nel prossimo futuro – vedrà un notevole incremento. Negli ultimi anni molti brand hanno scelto di investire su questa tecnologia ed è lecito aspettarsi l'uscita di diverse soluzioni VR nel corso dei prossimi anni.

Bloomberg sostiene però che Sony non intende collaborare con Japan Display, bensì si affiderà – per la produzione del nuovo PlayStation VR – alle soluzioni OLED di Samsung Display. Questa tecnologia potrebbe consentire alla realtà virtuale di Sony di fare un lungo passo in avanti in termini di qualità visiva.

Ricordiamo che il PlayStation VR attualmente in commercio è uscito nel 2016, a distanza di 5 anni la periferica ha venduto oltre 5 milioni di unità. Sebbene si tratti di un numero sensibilmente inferiore rispetto alle vendite di PS4 – ben 115 milioni di unità in tutto il mondo – rappresenta comunque un dato entusiasmante per una tecnologia emergente come la realtà virtuale, tanto da convincere Sony ad investire sulla produzione di un secondo modello. Qualche mese fa Sony ha mostrato le prime immagini dei nuovi controller del PlayStation VR di seconda generazione.

