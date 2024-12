PlayStation compie 30 anni: promo e sconti fino al 75% su oltre 3.700 titoli

PlayStation compie 30 anni e, per festeggiare, ha lanciato una carrellata di offerte: fino al 75% di sconto su quasi 4.000 giochi. La promozione sarà attiva fino al 21 dicembre.

I migliori giochi PlayStation in offerta

Bundle, remake, DLC, titoli recenti e meno, per PlayStation 4 e PlayStation 5: puoi trovare un po’ di tutto nell’ampissima selezione di giochi in offerta in occasione del 30° anniversario della piattaforma. Non sai cosa scegliere? Ecco alcune tra le migliori offerte:

EA SPORTS FC 25 Ultimate Edition a 54,99 euro (-50%)

a 54,99 euro (-50%) Gran Turismo 7 a 39,99 euro (-50%)

a 39,99 euro (-50%) The Last of Us Parte I a 39,99 euro (-50%)

a 39,99 euro (-50%) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 15,99 euro (-60%)

a 15,99 euro (-60%) Grand Theft Auto V a 19,79 euro (-67%)

a 19,79 euro (-67%) Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition a 21,24 euro (-75%)

a 21,24 euro (-75%) The Witcher 3: Wild Hunt a 5,99 euro (-80%)

a 5,99 euro (-80%) Tombi! Special Edition a 12,99 euro (-35%)

a 12,99 euro (-35%) Ghost of Tsushima: Director’s Cut a 39,99 euro (-50%)

a 39,99 euro (-50%) Days Gone a 15,99 euro (-60%)

Tutte le offerte legate al 30° anniversario di PlayStation sono disponibili alla pagina ufficiale della promozione: sono oltre 3.700 i titoli in sconto. Potrai approfittarne entro il 21 dicembre.