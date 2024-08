PlayStation chiude l'estate con gli "Sconti folli": risparmi fino all'80%

L’estate sta finendo, gli sconti PlayStation Store no: sono arrivati gli “Sconti folli”, un’enorme selezione di giochi (oltre 2000) in offerta fino all’80% di sconto, sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5. L’iniziativa è valida fino al 12 settembre e permette di risparmiare davvero molto anche su titoli più recenti, nonché su alcune gemme passate da recuperare assolutamente.

I migliori titoli PlayStation in offerta

Con questa grandissima scelta di titoli, potrebbe essere difficile trovare cosa acquistare. Per questo motivo abbiamo selezionato una serie di titoli in offerta da non perdere assolutamente in questa tornata di “Sconti folli”. Ecco una carrellata delle migliori offerte PlayStation Store.

Grand Theft Auto V: Premium Edition: 14,69 euro (sconto del 58%)

(sconto del 58%) It Takes Two: 13,99 euro (sconto del 65%)

(sconto del 65%) No Man’s Sky: 19,99 euro (sconto del 60%)

(sconto del 60%) Assassin’s Creed Valhalla – Complete Edition: 34,99 euro (sconto del 75%)

(sconto del 75%) Red Dead Redemption: 34,99 euro (sconto del 30%)

(sconto del 30%) Dragon Ball Z: Kakarot Delux Edition: 19,79 euro (sconto del 78%)

(sconto del 78%) BioShock: The Collection: 9,99 euro (sconto dell’80%)

(sconto dell’80%) Crash Bandicoot N.Sane Trilogy: 15,99 euro (sconto del 60%)

(sconto del 60%) Hogwarts Legacy PS5: 22,49 euro (sconto del 70%)

(sconto del 70%) Death Stranding Director’s Cut Digital Deluxe: 29,99 euro (sconto del 50%)

(sconto del 50%) Life is Strange: True Colors: 17,99 euro (sconto del 70%)

(sconto del 70%) Persona 5 Royal Ultimate Edition: 23,99 euro (sconto del 60%)

(sconto del 60%) The Last of Us Parte I: 45,59 euro (sconto del 43%)

Questa non è altro che una piccola selezione dei giochi che troverai in offerta su PlayStation Store, grazie all’ultima promozione estiva di “Sconti folli” che terminerà il prossimo 12 settembre.