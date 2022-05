PlayStation 6, il chip per la console next-gen sarebbe già in lavorazione

Un annuncio di lavoro su LinkedIn ci informa che AMD è alla ricerca di un System-on-Chip Verification Engineer che verrà inserito nel team che si è occupato nella progettazione del chip di PlayStation 5, Xbox Series S e X. Lo scopo è quello di iniziare lo sviluppo dei processori di nuova generazione, lasciando subito pensare che si parli di PlayStation 6 e delle future Xbox.

Nonostante la crisi di scorte che continua ad attanagliare le attuali console, in particolare PS5, è naturale che l’industria tecnologica guardi già al futuro. Lo sviluppo di un chip, la parte più importante del sistema, richiede moltissimo tempo: ovviamente questo non significa che PS6 arriverà presto, anzi, è possibile che venga anticipata prima da una PS5 Pro.

PlayStation 6: spiragli verso il futuro del videogioco

L’annuncio di lavoro recita nello specifico:

“Il team dietro il chip che alimenta Xbox, PlayStation e l’ultimo chip grafico della famiglia RDNA sta assumendo per la sua sede di Markham in Canada per il progetto di sviluppo di processori di prossima generazione. Attualmente stiamo cercando un ingegnere di verifica System-on-Chip che farà parte di un team che lavora alla prossima generazione di SOC.”

PlayStation 5 è stata lanciata a fine 2020 ma, ancora oggi, risulta essere praticamente introvabile. Le poche speranze per i fan di provare ad assicurarsene una risiedono nei sporadici drop di catene come Amazon e GameStop, ma la carenza dei chip, oltre ad un’offerta che non riesce a stare al passo con la domanda, continua a complicare le cose.

Le ultime indicazioni guardano con un po’ di pessimismo al futuro: pare che la crisi dei componenti, almeno secondo Intel, perdurerà per tutto il 2023, col rischio di sfociare persino nel 2024. È altamente improbabile ad oggi pensare ad una PS5 facilmente reperibile nei negozi nel 2022, ma la cosa potrebbe estendersi ancora all’anno prossimo.