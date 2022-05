PS5 Digital oggi DISPONIBILE da GameStop online: come acquistarla

GameStop conferma che anche oggi, mercoledì 4 maggio 2022, sarà possibile tentare di acquistare una PS5 sul proprio sito ufficiale.

Questo pomeriggio, durante la diretta della GameStopTV, che andrà in onda sul canale Twitch ufficiale a partire dalle ore 16, il rivenditore metterà a disposizione un bundle di PS5 Digital. Il link per provare ad acquistare la console è il seguente e viene attivato solitamente nella seconda parte della puntata, dunque verso le 17. Ti consigliamo comunque di seguire tutta la diretta.

Drop PS5 GameStop 04 maggio 2022 – Cosa contiene il bundle e quanto costerà?

Anche questa volta conosciamo in anticipo i contenuti del bundle che GameStop metterà a disposizione questo pomeriggio:

1 console PS5 Digital

1 controller DualSense White

1 Abbonamento PS Plus da 12 mesi

1 Cavo USB-C Atrix

1 Gaming Pack Atrix e Skin + grip controller Camouflage

Il tutto ad un prezzo di 579,98€. Per acquistare bisogna essere registrati al programma Loyalty GS+, che significa possedere almeno una delle tessere previste da GameStop. Se non ce l’hai puoi iscriverti direttamente sul sito ufficiale.

Ti ricordiamo che la PS5 Digital è identica in tutto e per tutto alla versione Standard. L’unica differenza, come suggerisce il nome, è data dall’assenza del lettore disco: questo significa che potrai acquistare soltanto giochi in versione digitale tramite il PlayStation Store. Puoi approfittarne e acquistare subito una ricarica PSN a prezzi vantaggiosi grazie a siti come Eneba.

Facciamo dunque un ultimo riepilogo: a partire dalle ore 16, collegati sul canale Twitch di GameStop per assistere alla puntata odierna della GameStopTV in cui verranno messi a disposizione alcuni bundle di PS5 Digital da acquistare direttamente online al link di acquisto.

Puoi pagare con carta di credito: una email da parte di GameStop ti confermerà l’avvenuto acquisto della tua PlayStation 5, se sarai ovviamente abbastanza veloce da riuscire a prenderne una. Buona fortuna!