PS5 Pro sarà due volte più potente di PlayStation 5: uscita nel 2024?

Le voci di corridoio su PS5 Pro hanno iniziato a farsi sempre più insistenti. RedGamingTech riporta infatti di aver ricevuto informazioni certe sulle caratteristiche tecniche della versione migliorata dell'attuale PlayStation 5: l'obiettivo di Sony sarebbe quello di fare importanti passi in avanti, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni e del ray tracing.

Il focus sarebbe anche quello di regalare agli utenti una macchina ancora più potente soprattutto in ottica PlayStation VR2, il visore next-gen cui lancio è atteso tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo.

PS5 Pro: 2 volte più potente di PS5 e attenzione al VR

Questa nuova versione di PlayStation 5, sempre stando al rumor riportato da RGT, dovrebbe uscire tra la fine del 2023 o nel 2024. Le prestazioni sarebbero raddoppiate per l'esecuzione standard e addirittura 2 volte e mezzo migliori se si considerano i titoli eseguiti con Ray Tracing. In più, appunto, si punterebbe ad offrire una esperienza migliore con i giochi in Realtà Virtuale.

Sotto il profilo più prettamente tecnico, RGT fa sapere che per la costruzione dell'hardware ci si baserà più su della ricerca interna Sony, con un sistema che utilizzerà il processo a 5nm di TSMC. È una soluzione adottata dalla famiglia dei core Zen 4 ed è progettata per l'elaborazione ad alte prestazioni. Un'altra fonte ha invece riferito che l'idea sarebbe quella di optare per il processo a 4nm, lo stesso trovato sul SoC M2 di Apple.

Ovviamente è ancora presto per parlare concretamente di una presunta PS5 Pro, considerato che la PS5 si fa ancora molto fatica a trovare. È chiaro però che anche in una situazione complicata come questa il progresso tecnologico va avanti e l'idea che nel 2023, forse più nel 2024, possa arrivare una versione aggiornata è più che remota. Del resto, si tratterebbe dello stesso lasso di tempo che separò il lancio di PS4 e PS4 Pro.