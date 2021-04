A partire dalle ore 15:30 di oggi – giovedì 15 aprile – torna disponibile la nuova PlayStation 5 sul sito GameStop. Le scorte sono super limitate e soltanto i più veloci riusciranno ad acquistare l’ambita console next gen di Sony.

GameStop ha scelto di allestire un sistema di coda virtuale, che consente agli utenti di accedere al sito e mettersi in fila prima degli altri. Per tentare l’acquisto di una PlayStation 5 è sufficiente essere registrati al sito e collegarsi a questo indirizzo, è fondamentale NON chiudere e NON aggiornare la pagina per evitare di perdere la priorità ottenuta e ripartire dal fondo della fila. Non resta altro da fare che attendere il proprio turno, ai più rapidi e fortunati verrà consentito di aggiungere la console al carrello e procedere al pagamento prima che le scorte si esauriscano.

Ricordiamo che PS5 è disponibile nelle versioni Standard Edition e Digital Edition, la principale differenza che intercorre tra le due versioni è la presenza del lettore ottico, che consente di leggere i videogiochi in copia fisica sotto forma di disco. Questo componente è incluso soltanto nella versione Standard, mentre non trova spazio sotto la scocca della PS5 Digital, in compenso quest’ultima viene venduta di listino a 399€, ben 100 euro in meno rispetto alla variante base.

Ricordiamo che sul nostro sito è disponibile una guida dettagliata all’acquisto di Playstation 5, con la lista dei principali store da tenere d’occhio per provare ad accaparrarsi la nuova console Sony. Inoltre vi invitiamo a seguire il nostro canale telegram delle offerte, per restare aggiornati su sconti e promozioni in ambito tecnologico.

Videogames