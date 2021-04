Gli ultimi mesi del 2020 sono stati caratterizzati da una serie di grossi annunci nel campo dell’elettronica di consumo, tra i più importanti non può mancare il debutto della nuova generazione di console. Sony e Microsoft hanno annunciato le nuovissime PlayStation 5 e Xbox Series X|S, la naturale evoluzione dell’uscente generazione videoludica, che ha visto vincitrice – in termini di vendite e profitto – la storica casa giapponese.

Microsoft ha scelto di proporre due modelli X e S, piuttosto diversi tra loro sia in termini di potenza che in relazione al prezzo di vendita, mentre Sony ha preferito offrire la medesima dotazione hardware, proponendo una Standard Edition e una Digital Edition. Ma quali sono le principali differenze tra le due declinazioni di PlayStation 5? Di seguito ne analizziamo pregi e difetti, offrendovi gli strumenti necessari per scegliere quale tra le due versione si adatta maggiormente alle vostre esigenze.

PlayStation 5: Standard vs Digital

Le differenze tra la PS5 Standard Edition e la PS5 Digital Edition non sono molte, come già detto le due console condividono la medesima scheda tecnica, di conseguenza offrono le stesse prestazioni. Anche il parco titoli resta lo stesso, i giochi sviluppati per Playstation 5 sono compatibili sia per la versione Standard che per la Digital.

La principale differenza che intercorre tra le due versioni è la presenza del lettore ottico, che consente di leggere i videogiochi in copia fisica sotto forma di disco. Questo componente è incluso soltanto nella Standard Edition, mentre non trova spazio sotto la scocca della versione Digital, in compenso quest’ultima offre un design più elegante e viene venduta di listino a 399€, ben 100 euro in meno rispetto alla variante base.

Scegliere la PS5 Digital Edition permette di risparmiare sull’acquisto della console, al contrario il videogiocatore che sceglie di prendere la PS5 Standard Edition è soggetto ad un maggior costo iniziale, il prezzo di listino è di 499€.

D’altro canto chi propende per la variante più costosa ha la possibilità di acquistare i giochi in copia fisica, a scopo collezionistico o per rivenderli una volta terminata l’esperienza videoludica. Inoltre la versione classica della console consente – proprio grazie al lettore ottico – di sfruttare la retro-compatibilità con i titoli della precedente generazione (PS4) e di inserire dei DVD per riprodurre i propri film preferiti con la qualità del BlueRay.

Per molti utenti queste opzioni non risultano sufficienti per giustificare la differenza di prezzo di 100 euro, in tal caso è giusto optare per l’acquisto di una PlayStation 5 Digital Edition. Mentre per molti altri queste caratteristiche risultano determinanti e trovano in PlayStation 5 Standard Edition l’opzione più adeguata.

Ricordiamo che sul nostro sito è disponibile una guida dettagliata all’acquisto di PlayStation 5, con la lista dei principali store da tenere d’occhio per provare ad accaparrarsi la nuova console Sony. Inoltre vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

Videogames