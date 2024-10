PlayStation 5 Slim Digital: offerta a 399 euro su Amazon, anche senza Prime

Non è legata alla Festa delle Offerte Prime, ma resta comunque un’ottima promozione quella attiva su Amazon che riguarda la PlayStation 5 modello Slim Digital. Il prezzo in sconto è infatti di soli 399,99 euro invece di 449,99: include la spedizione Prime e, per accedere all’offerta, non dovrai avere un abbonamento Amazon Prime.

PS5 Slim Digital: pensata per risparmiare

La PlayStation 5 Slim Digital si presenta con un corpo più compatto e leggero rispetto l’originale, una SSD da 1TB invece che da 825GB e soprattutto il grande vantaggio, se vorrai, di aggiungere il lettore disco in un secondo momento acquistandolo a parte: lo trovi disponibile anche su Amazon.

Il modello digitale è pensato innanzitutto per farti risparmiare sul prezzo di acquisto della console senza rinunciare a nulla in termini di prestazioni e poi per darti la libertà di scegliere se avere una libreria di giochi del tutto digitale oppure, come anticipato, avere la possibilità di aggiungere comunque il lettore ottico quando ne sentirai la necessità.

La confezione include la console, l’innovativo controller DualSense, il cavo di alimentazione, un cavo HDMI e i vari materiali stampati. Tutto quello che serve per iniziare subito a giocare e divertirti con la tua nuova PS5.

Approfitta dello sconto Amazon e acquistala a soli 399,99 euro invece di 449,99: sarà un autunno da urlo.