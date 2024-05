PlayStation 5 Slim: CROLLO del prezzo su eBay, SOLO SU POCHI PEZZI (-125€)

Come è inevitabile pensare, la PlayStation 5 Slim sta andando a ruba su eBay grazie a questa incredibile promozione attivata nelle ultime ore. Inserendo il codice “PSPRMAY24” al momento del checkout puoi pagarla infatti soltanto 424,99 euro invece di 549,99. Uno sconto pazzesco che include anche la garanzia di un venditore con oltre 99,8% feedback positivi e la spedizione gratuita con corriere espresso.

PlayStation 5 Slim: a questo prezzo è da avere

Se non sei pratico di eBay, ti spieghiamo subito come devi fare per acquistare la tua PS5 Slim a prezzo scontatissimo prima che vada in esaurimento. Clicca sul pulsante “Compralo subito” poi, al checkout, inserisci i tuoi di pagamento, l’indirizzo di spedizione e, sotto, nel campo codici sconto inserisci il codice PSPRMAY24 e poi su “Applica“, come mostrato qui sotto. Magicamente il prezzo diventerà di 424,99 euro.

PlayStation 5 Slim è l’ultimo modello della console di ultima generazione Sony, dotato di un corpo più snello e sottile e di un SSD più capiente da 1TB. La confezione include tutto quello che serve per giocare: la console, il cavo HDMI, l’innovativo controller DualSense e i vari materiali stampati.

Avrai la garanzia italiana per 2 anni e, in caso di problemi, sei anche protetto dal programma eBay che ti rimborserà interamente la cifra. Ti suggeriamo comunque di non tardare e di completare adesso il tuo acquisto.