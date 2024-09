PlayStation 5 in sconto da GameStop: è la promo "Back to... Play"

PlayStation 5 a meno di 400 euro? Puoi trovarla da GameStop: grazie alla promozione “Back to… Play” potrai infatti risparmiare 50 euro sull’acquisto di una nuova PlayStation 5, sia in versione Slim che Slim Digital, oltre che in bundle con un secondo controller wireless DualSense.

La promozione è valida fino al 19 settembre: un’ottima occasione per acquistare l’ultima console casalinga di Sony senza dover attendere il lancio di PlayStation 5 Pro, annunciata qualche giorno fa e prevista per il prossimo novembre. Chi approfitterà dell’offerta riceverà inoltre uno sconto sull’acquisto del nuovo ASTRO BOT.

PlayStation 5 e ASTRO BOT scontati

Collegandosi alla pagina ufficiale della promozione GameStop, è possibile visualizzare le offerte in corso con la promozione “Back to… Play”. La gettonatissima PlayStation 5 Slim Digital è disponibile a 399,98 euro, mentre la PlayStation 5 Slim a 499,98 euro. In bundle con un secondo controller DualSense, la versione Slim Digital è in sconto a 459,98 euro, mentre la Slim a 559,98 euro. In tutti i casi, il risparmio è di 50 euro sul prezzo originale.

La promozione non finisce qui, perché chi acquista una PlayStation 5 Slim (in bundle o singola), potrà ricevere uno sconto anche per l’acquisto di ASTRO BOT, che da 70,98 euro passa a soli 49,98 euro, con un notevole risparmio considerando che è stato lanciato sul mercato soltanto pochi giorni fa.

GameStop offre anche un servizio di trade-in, che ti consente di risparmiare ulteriormente riportando in negozio giochi o console. Ad esempio riportando una PlayStation 4 Pro verrà valutata fino a 120 euro, che potrai utilizzare per l’acquisto di una nuova PlayStation 5 Slim.