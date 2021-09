I giochi per PlayStation 5 potrebbero presto essere più costosi nel prossimo futuro. Non spaventatevi, state calmi. Vediamo il perché di questa indiscrezione.

Perché i titoli per PlayStation 5 saranno più costosi?

I titoli realizzati per la console PlayStation 5 potrebbero presto diventare più costosi. L'aumento del prezzo al pubblico potrebbe essere dovuto all'aumento dei costi di produzione di nuovi videogiochi, stando a quanto dichiarato da un ex dirigente di casa Sony.

Secondo Shawn Layden, un ex funzionario di Sony, il costo per realizzare videogiochi per nuove piattaforme raddoppia con ogni generazione di console. Ha affermato che il costo di sviluppo di un titolo per PS5 sarebbe di circa 200 milioni di dollari USA.

Sebbene questa sia già una somma considerevole, Layden ritiene che questa cifra dovrebbe aumentare ulteriormente. Inoltre, ha affermato che i principali studi di videogames e persino alcune case Indie starebbero affrontando questo problema implementando una nuova strategia chiamata “de-risk“.

In altre parole, la maggior parte delle aziende sarebbe più incentivata a realizzare sequel di titoli già affermati piuttosto che creare nuove IP da zero. In un'intervista rilasciata a Bloomberg, Layden ha condiviso i suoi pensieri sul futuro dei giochi e crede che i nuovi capolavori si evolveranno per l'intero ciclo di vita. A partire da ora, la PS5 sta per compiere il suo primo anno di vita e la casa madre ha già pianificato sequel a grande budget per alcuni franchise.

Fra questi troviamo l'imminente “Horizon Forbidden West“, “Gran Turismo 7” e il nuovo capitolo di God of War non ancora annunciato. Da un lato l'aumento dei budget per i giochi garantisce che i nuovi titoli siano in grado di sfruttare al meglio il potente hardware delle console next-gen, dall'altro, potrebbe essere una lama a doppio taglio non così ben recepita dall'utenza finale. Staremo a vedere.

