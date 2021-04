A partire dalle 15:00 di mercoledì 28 aprile torna disponibile la nuova PlayStation 5 sul sito GameStop, le scorte sono – ancora una volta – molto limitate e soltanto i più fortunati avranno la possibilità di acquistare la desiderata console di nuova generazione.

Per tentare l’acquisto dallo store online di GameStop è necessario essere iscritti al sito, nonché titolari di una tessera di livello 1 o superiore. L’abbonamento di livello 3 – dal costo di 16,98€ annui – non da accesso ad alcun vantaggio e non rappresenta una corsia preferenziale per l’acquisto di una PlayStation 5.

Dunque è sufficiente effettuare il login al sito e mettersi in coda collegandosi a questo indirizzo, è fondamentale NON chiudere e NON aggiornare la pagina per evitare di perdere la priorità ottenuta e ripartire dal fondo della fila. Non resta altro da fare che attendere il proprio turno, ai più rapidi e fortunati verrà consentito di aggiungere la console al carrello e procedere al pagamento prima che le scorte si esauriscano.

PlayStation 5: versioni disponibili e bundle

Anche questa volta GameStop mette in vendita entrambe le versioni della console Sony, Standard Edition e Digital Edition, la principale differenza che intercorre tra le due versioni è la presenza del lettore ottico, che consente di leggere i videogiochi in copia fisica sotto forma di disco. Questo componente è incluso soltanto nella versione Standard, mentre non trova spazio sotto la scocca della PS5 Digital, in compenso quest’ultima viene venduta di listino a 399€, ben 100 euro in meno rispetto alla variante base.

Questa volta il noto store non propone alcun bundle prestabilito, bensì offre l’opportunità di crearne uno personalizzato, aggiungendo i giochi o gli accessori che più ci interessa acquistare.

Vi segnaliamo che sul nostro sito è disponibile una guida dettagliata all'acquisto di Playstation 5, con la lista dei principali store da tenere d'occhio per provare ad accaparrarsi la nuova console Sony.

