A partire dalle ore 15:30 di giovedì 8 aprile 2021, sarà possibile acquistare Playstation 5 sul sito GameStopZing. Le scorte sono – come al solito – molto limitate e soltanto i più rapidi avranno la possibilità di acquistare la tanto ambita console next gen di Sony.

Per tentare l’acquisto occorre mettersi “in coda” collegandosi a questo indirizzo, è fondamentale NON chiudere e NON aggiornare la pagina per evitare di perdere la priorità ottenuta e ripartire dal fondo della fila. Non resta altro da fare che attendere il proprio turno, ai più rapidi e fortunati verrà consentito di aggiungere al carrello la console o il bundle desiderato e procedere al pagamento, prima che le scorte si esauriscano.

Oltre alla Standard Edition viene messa in vendita anche la Digital Edition, quest’ultima consente l’accesso ai videogiochi soltanto in versione digitale, mentre la prima è dotata di lettore BlueRay per riprodurre i giochi in copia fisica e sfruttare la retro-compatibilità con i titoli PS4. Tra le 2 versioni c’è una differenza di prezzo di ben 100 euro:

Playstation 5 Standard Edition – €499,98

– €499,98 Playstation 5 Digital Edition – €399,98

Infine sono disponibili diversi bundle con giochi e accessori aggiuntivi:

Playstation 5 Digital Edition + secondo DualSense, PS Camera e Telecomado– €564,98

+ secondo DualSense, PS Camera e Telecomado– €564,98 Playstation 5 Standard Edition + secondo DualSense, Godfall, Spider-Man: Miles Moraler e Immortal Fenyx Rising– €729,98

+ secondo DualSense, Godfall, Spider-Man: Miles Moraler e Immortal Fenyx Rising– €729,98 Playstation 5 Standard Edition + secondo DualSense, Demon’s Souls e OutRiders– €719,98

GameStop – Registrazione al sito e Tessera

GameStop ha scelto di consentire l’accesso alla Waiting Room soltanto agli utenti già registrati al sito GameStop e titolari di una tessera anche in versione gratuita (livello 1).

I possessori di tessera di livello 3 ricevono la comunicazione di disponibilità diversi giorni prima via email, con data e orario di riapertura della coda. Questa sottoscrizione consiste in un abbonamento annuale da 16,98€, NON garantisce l’acquisto di una Playstation 5 e non rappresenta una corsia preferenziale nella coda virtuale del sito GameStop.

Ricordiamo che sul nostro sito è disponibile una guida dettagliata all’acquisto di Playstation 5, con la lista dei principali store da tenere d’occhio per provare ad accaparrarsi la nuova console Sony. Inoltre vi invitiamo a seguire il nostro canale telegram delle offerte, per restare aggiornati su sconti e promozioni in ambito tecnologico.

Videogames