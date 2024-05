PlayStation 5 Digital: il nuovo modello è in offerta al MINIMO STORICO (399€)

Il nuovo modello “slim” della PlayStation 5 Digital ha raggiunto il nuovo minimo storico su Amazon: grazie alla promozione lanciata da Sony in questi giorni puoi acquistarla infatti a soli 399 euro invece del prezzo consigliato di 449,99. In più, puoi scegliere se pagarla a rate tramite Amazon stessa senza interessi oppure scegliendo Cofidis al checkout, anche qui a tasso zero.

PlayStation 5 Digital: i dettagli sul nuovo modello

La nuova PlayStation 5 Digital si presenta con un corpo più snello e sottile rispetto a quello originale, complessivamente anche più leggero del 30%. Questo modello, come suggerisce il nome, è sprovvisto di lettore disco quindi potrai installare giochi solamente in formato digitale scaricandoli dal PlayStation Store tramite acquisto oppure con un abbonamento PlayStation Plus.

Attenzione però, perché se ami il disco ma l’idea di acquistare una PS5 a 399 euro ti alletta non disperare perché, volendo, potrai aggiungere il lettore blu-ray acquistandolo separatamente: lo trovi già disponibile su Amazon.

Per il resto, la console mantiene tutte le caratteristiche originali, con SSD da 1TB e innovativo controller DualSense. Potrai naturalmente giocare tutti i giochi per PlayStation 5 e PlayStation 4, oltre ai numerosi classici che trovi sul PlayStation Store.

Approfitta di questo sconto di fine primavera e acquista la tua nuova PS5 Digital a soli 399 euro.