PlayStation 5 + CoD: Modern Warfare III: su Amazon potete preordinare il bundle a un prezzo ASSURDO!

PlayStation 5 in edizione Standard si appresta a ricevere un bundle che farà felici tutti i fan del franchise Call of Duty. Il 10 novembre, infatti, arriverà sul mercato l’attesissimo Call of Duty: Modern Warfare III e il bundle con PlayStation 5 può già essere preordinato in promozione. Il prezzo di listino di 619,99 euro scende fino a 499,99 euro grazie allo sconto del 19%. Essendo un preordine, Amazon applica anche i termini della prenotazione al prezzo minimo garantito.

PlayStation 5 + CoD: Modern Warfare III: la promozione di Amazon

Ricordiamo che la console next-gen di Sony è disponibile in due versioni: PS5 Standard Edition e PS5 Digital Edition. La prima, quella oggetto di questo calo di prezzo, è dotata di lettore Blu-Ray che consente di riprodurre giochi in copia fisica oltre film in versione DVD e, appunto, Blu-Ray con risoluzione fino a 4K. Inoltre è possibile giocare ai titoli PS4 sfruttando la retro-compatibilità.

Godetevi un gameplay fluido con frame rate elevato fino a 120 FPS per giochi compatibili, con supporto per l’uscita a 120 Hz su display 4K con tecnologia HDR. Le console PS5 supportano l’uscita 8K, permettendovi di giocare sul su ogni monitor con risoluzione 4320p. Grande rivoluzione è data dal feedback tattile tramite il controller wireless DualSense: mentre giocate a determinati giochi per PS5 potrete sentire gli effetti e l’impatto delle vostre azioni di gioco attraverso il feedback sensoriale dinamico.

In questo bundle sarà compreso anche il nuovissimo Call of Duty: Modern Warfare III. In questo capitolo troverete missioni di combattimento aperto che vi daranno più libertà di scelta. Non c’è una sola soluzione possibile: starà a voi decidere se agire in modo furtivo o se lanciarvi su ogni nemico in vista. In questa versione potrete godere di una delle più grandi raccolte di mappe Multigiocatore mai viste, che includono sia classici amati dai fan che nuove mappe. Tutte le 16 mappe disponibili al lancio sono state aggiornate con nuove modalità e funzionalità di gioco e saranno disponibili al lancio. Inoltre, con le stagioni successive arriveranno 12 nuovissime mappe base 6v6.

In Modern Warfare III troverai anche nuove mappe per Guerra terrestre con innovativi spazi di gioco, oltre all’epico ritorno, in una versione più evoluta, della popolare modalità Guerra che aveva debuttato nel 2017. Presente anche una nuova modalità zombie open world così da potervi unire ad altre squadre per sopravvivere e combattere contro orde di non morti all’interno della più grande mappa Call of Duty Zombi di sempre.

Da questo momento, con un prezzaccio del genere, non avete più scuse per far entrare la next-gen delle console a casa vostra e divertirvi con lo stupendo CoD: Modern Warfare III: andate subito su Amazon e preordinate il bundle a soli 499,99 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime e con Cofidis potreste pagarla anche in comode rate a tasso zero.

