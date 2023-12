PlayStation 5 a 449,98€ su Amazon in consegna IMMEDIATA

Diventano sempre meno le occasioni per avere una PlayStation 5 prima di Natale, quindi ti suggeriamo di non lasciarti sfuggire questa opportunità. La Digital Edition è disponibile su Amazon al prezzo di listino di 449,98 euro. Cosa più importante: si tratta di stock disponibili pronta consegna, che ti permetteranno di riceverla a casa entro un paio di giorni. Insomma, pronta da mettere sotto l’albero o essere aperta subito.

PlayStation 5 disponibile su Amazon: con la Digital risparmi

La Digital Edition è il modello della console sprovvista di lettore disco. Questo significa che giochi, film e serie TV andranno acquistati su PlayStation Store in formato digitale oppure scaricati usufruendo di un abbonamento PlayStation Plus Extra o Premium. Una scelta che rende questa versione più economica di 100 euro.

Per il resto, la console è identica alle altre versioni, sia in termini di potenza, che di funzionalità e titoli disponibili. Potrai goderti una macchina in grado di offrirti mondi ultra-realistici grazie al supporto a tecnologie di ultima generazione come feedback tattile, trigger adattivi e tecnologia audio 3D, per non parlare del Ray Tracing.

Il controller wireless DualSense ti farà sentire ogni azione di gioco attraverso il feedback tattile e i trigger adattivi coinvolgenti. Prova il caricamento ultra rapido con un’unità SSD ad altissima velocità, che ti permetterà di immergerti istantaneamente nei tuoi giochi preferiti.

Questa è la tua occasione di entrare nella nuova generazione di console con la PlayStation 5. Scegli la Digital Edition a soli 449,98 euro su Amazon e preparati a vivere un’esperienza di gioco senza paragoni. Non perdere tempo, l’offerta è per consegna immediata, quindi assicurati la tua PS5 ora e inizia il viaggio verso mondi di gioco straordinari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.