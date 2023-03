Playmobil caserma dei Ghostbusters: la caccia ai fantasmi a un prezzo MAI VISTO

Impossibile non conoscere i Playmobil, la linea di action figure che dal 1974 diverte e colora la casa di milioni di persone in tutto il mondo da intere generazioni. Grazie alle Offerte di Primavera di Amazon, oggi potrete acquistare il bellissimo set della Caserma dei Ghostbusters all’esclusivo prezzo di 71,99 euro invece di 89,99 euro grazie allo sconto del 20%. Si tratta di un set stupendo che farà felici grandi e piccini amanti degli Acchiappafantasmi.

Caserma dei Ghostbusters: la caccia ai fantasmi targata Playmobil

La caserma dei Ghostbusters PLAYMOBIL è il quartier generale degli Acchiappafantasmi ed è piena di strumenti per emozionanti cacce ai fantasmi. Nel laboratorio, gli scienziati esaminano oggetti sospetti, mentre la segretaria Janine prende le chiamate in ufficio. L’Unità di Contenimento Fantasmi al piano terra non aspetta altro che custodire i fantasmi catturati. Tanti i personaggi inclusi nel play set: Ray Stantz in divisa Ghostbusters, Egon Spengler in abiti da laboratorio, la segretaria Janine del Mastro di Chiavi Louis Tully e il Fantasma della Biblioteca.

Al primo piano si trova il laboratorio degli Acchiappafantasmi con le varie attrezzature. L’ufficio con tanti accessori si trova invece al secondo. Zaini protonici rimovibili con fucili protonici, trappola per fantasmi apribili, misuratore PKE per misurare l’energia psicocinetica. Con divertenti schizzi di slime in silicone che si attaccano alle superfici lisce. Per la struttura e conformazione del set questo è adatto anche ai bambini purché abbiano un’età superiore a 6 anni. Non fatevi scappare, quindi, l’occasione di portarvi a casa questo meraviglioso set della Playmobil il cui prezzo di listino di 89,99 euro scende a quota 71,99 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutte Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.