Pistola per colla a caldo HOTO: doppio sconto del 6%+coupon 15%

Ti piace creare dei bellissimi lavoretti dando sfogo alla creatività, magari insieme hai tuoi bambini? Allora non perdere questa occasione e acquista subito la pistola per colla a caldo HOTO oggi in offerta, al prezzo piccolissimo di soli 28,89 euro invece di quasi 36 euro.

Ebbene si, se approfitterai subito dello sconto davvero niente male del 6% e di un ulteriore sconto del 15% che potrai avere tramite coupon, questo utilissimo prodotto sarà tuo al prezzo così ribassato. Inoltre, se sei abbonato ad Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia senza alcun costo aggiuntivo.

Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento. Caratterizzata da un bellissimo design senza fili e minimalista, potrai ricaricare questa pistola per colla a caldo grazie all’interfaccia di ricarica USB-C universale. La capacità della batteria al litio da 2000 mAh ti consentirà di utilizzare questo dispositivo per 100 m quando è completamente carica.

Con spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività e controllo intelligente della temperatura, in soli 30 secondi la pistola per colla a calda verrà preriscaldata e sarà pronta per essere utilizzata per sciogliere rapidamente la colla stick. Di dimensioni molto ridotte, insieme alla pistola riceverai a casa anche 5 stick di colla a caldo trasparenti e 5 colorati.

Gli stick di colla sono realizzati in resina sicura ed ecologica, quindi è perfetta anche per i bambini. Dunque, per eseguire piccoli lavoretti di artigianato, bricolage, riparazioni domestiche e per creare qualsiasi cosa, corri su Amazon e acquista subito questa fantastica pistola per colla a caldo HOTO in doppio sconto. Affrettati questa è un’offerta a tempo!