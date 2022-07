Pixel Buds Pro, un utente li ha già ricevuti: meritano davvero?

Delle volte la fortuna ti sorride quando meno te lo aspetti: deve aver pensato proprio questo un fortunato utente di Reddit che, dopo aver preordinato i Pixel Buds Pro sul sito Fnac.com, li ha già ricevuti direttamente a casa sua (per errore).

Subito dopo, u/Linkakox (questo il nickname del “prescelto”) ha deciso di condividere sul sopracitato social network foto e prime impressioni relative agli auricolari Pixel: i riscontri sembrerebbero alquanto positivi.

Pixel Buds Pro: come suonano i nuovi auricolari di Google

Dal punto di vista costruttivo, le cuffiette hanno dimensioni leggermente più elevate rispetto a Pixel Buds A ed anche il suono pare essere più corposo e ricco di dettagli per quanto riguarda le tonalità alte. Funziona egregiamente il sistema di soppressione dei rumori ambientali:

Per quanto riguarda la vestibilità, una volta indossati i Pixel Buds Pro risultano meno stabili rispetto all’altro modello di auricolari (ma questa è chiaramente una percezione del tutto personale). Nella foto in basso possiamo osservare il confronto tra i due modelli: effettivamente i Buds Pro sono accompagnati da qualche grammo in più, oltre ad aver perso “la pinna” dei Buds A:

I nuovi Pixel Buds Pro dovrebbero assicurare un’autonomia in fase di utilizzo pari a 31 ore, chiaramente grazie all’immancabile custodia di ricarica. Quest’ultima gode inoltre dell’impermeabilità IPX2, a differenza dello standard IPX4 che invece riguarda gli auricolari in sé. Dal punto di vista del peso e delle dimensioni, non si osservano particolari differenze rispetto alla custodia dei Buds A:

Qualora foste interessati al prodotto, vi ricordiamo che i Google Pixel Buds Pro sono disponibili in preordine su Amazon al prezzo di 219 euro: la data di uscita ufficiale è programmata per il 2 agosto.

