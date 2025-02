Pixel 9a: i nuovi render spoilerano il design e l'intera gamma dei colori

Il Pixel 9a di Google verrà ufficializzato il prossimo 19 marzo, con un design rinnovato e alcune sorprese nella scheda tecnica che potrebbero renderlo uno degli smartphone più interessanti del segmento mid-range.

Gli ultimi render esclusivi ci permettono di avere un quadro più completo della situazione, specie dal punto di vista estetico. In generale, il Pixel 9a è un dispositivo che unisce modernità e prestazioni solide, mantenendo un prezzo di partenza pari a 499 dollari.

Google Pixel 9a: un medio gamma che sa il fatto suo

Immagini

Uno degli aspetti più evidenti del nuovo Pixel 9a è il design della fotocamera posteriore, che abbandona il modulo rialzato per integrarsi in modo più naturale con il retro del telefono. Questa scelta dona allo smartphone un aspetto più lineare e moderno, distinguendolo leggermente dai modelli della serie Pixel 9, che invece presentano una barra per le fotocamere. Il telefono sarà disponibile in quattro colori: Peony, Iris, Obsidian e Porcelain, tonalità che richiamano l’eleganza minimalista tipica dei prodotti Google.

Le dimensioni del Pixel 9a sono leggermente aumentate rispetto al modello precedente, misurando 154 x 73 x 8,9 mm. Questo incremento è giustificato dall’introduzione di una batteria da 5.100 mAh, la più capiente mai vista in un dispositivo Pixel. Una mossa sorprendente, considerando il fatto che questo modulo superi persino la capacità della batteria a bordo del prestigioso Samsung Galaxy S25 Ultra. Nonostante questo upgrade, Google mantiene le stesse velocità di ricarica: 23 W via cavo e 7,5 W wireless, sufficienti per un uso quotidiano ma non all’avanguardia rispetto alla concorrenza.

Sul fronte fotografico, Google ha optato per un sensore principale da 48 megapixel con apertura f/1.7, abbandonando il precedente da 64 megapixel. Questo cambiamento potrebbe tuttavia migliorare la qualità delle immagini in condizioni di luce bassa, grazie a una gestione più efficiente dei dettagli e della luminosità. L’obiettivo ultrawide rimane da 13 megapixel, in aggiunta ad una fotocamera frontale sempre da 13 megapixel. Purtroppo, non è stato incluso un teleobiettivo: scelta che potrebbe deludere gli appassionati di fotografia.

I preordini del Pixel 9a di Google partiranno il 19 marzo, con il modello da 128 GB a 499 dollari e quello da 256 GB a 599 dollari: ovviamente, bisognerà capire in che modo tali costi cambieranno nei rimanenti mercati, compreso quello europeo.