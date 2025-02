Samsung Galaxy S25 Ultra: un nuovo ed inaspettato problema con la S Pen

Samsung Galaxy S25 Ultra è già nelle mani di molti consumatori: il dispositivo ha introdotto diversi miglioramenti rispetto al predecessore ma la S Pen non sembra essere tra questi.

Quest’anno, Samsung ha eliminato la connettività Bluetooth dal pennino, il che costringe a fare a meno delle Air Gesture e di altre comodità fra cui lo scatto a distanza di una fotografia.

Tuttavia, un altro dettaglio curioso sta emergendo proprio in questi giorni: gli accessori magnetici potrebbero interferire con il funzionamento della S Pen di Samsung Galaxy S25 Ultra.

Nuove grane per la S Pen di Samsung

Immagini

Alcuni utenti, fra cui Andrew Myrick di Android Central, hanno notato che sul loro Samsung Galaxy S25 Ultra compare una particolare notifica quando viene applicata una custodia con supporto MagSafe. Il messaggio avverte: “Gli accessori magnetici possono interferire con la S Pen: i magneti negli accessori possono disturbare i segnali che la S Pen invia al telefono. Potrebbero causare una scrittura imprecisa o attivare comandi a distanza in modo involontario”. Questo avviso è identico a quello mostrato dal Samsung Galaxy S24 Ultra, nonostante la S Pen del modello precedente avesse la connettività Bluetooth. Teoricamente, la nuova S Pen priva di Bluetooth non dovrebbe risentire delle interferenze magnetiche allo stesso modo.

Curiosamente, Myrick ha osservato che l’avviso non compare quando si utilizza un adattatore MagSafe sulla custodia in silicone ufficiale di Samsung. Questo suggerisce che il dispositivo potrebbe utilizzare la distanza tra i magneti e la S Pen come “trigger” per attivare la notifica. Tali anomalie fanno sorgere diversi dubbi: la rimozione del Bluetooth dalla S Pen è stata una decisione dell’ultimo minuto? Samsung ha dimenticato di rimuovere l’avviso per il nuovo modello? Oppure, in qualche modo, gli accessori magnetici influenzano realmente le prestazioni della S Pen, nonostante l’assenza di Bluetooth?

Al momento non ci sono risposte ufficiali da parte di Samsung. Resta da capire se l’azienda deciderà di chiarire la questione o se gli utenti dovranno abituarsi a convivere con questa notifica. Nel frattempo, chiunque utilizzi accessori magnetici con il proprio Samsung Galaxy S25 Ultra farebbe bene a tenere in considerazione questo dettaglio in caso di malfunzionamento improvviso della S Pen.