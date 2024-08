Pixel 9 Pro Fold ha una pecca: non supporta la ricarica wireless con Pixel Stand

In vista del lancio del Pixel 9 Pro Fold, spunta una notizia che ha fatto storcere il naso ad alcuni acquirenti: Pixel Stand (sia 1 che 2) di Google non sarà compatibile con il nuovo smartphone pieghevole di Google, a differenza dei “fratelli” a un solo schermo.

Colpa della bobina decentrata

Annunciato insieme a Pixel 6 e 6 Pro, il Pixel Stand di seconda generazione risale al 2021, ma sono tanti gli utenti che ancora lo utilizzano. Con il Pixel Stand originale, Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro possono essere caricati in modalità wireless fino a 10 W. Tuttavia, con il Pixel Stand 2, il Pixel 9 originale arriva fino a 15 W in modalità wireless, mentre Pro e Pro XL arrivano rispettivamente a 21 W e 23 W.

L’incompatibilità tra dispositivo e stand di ricarica wireless è stata segnalata dalla stessa Google nella sua pagina di supporto. A spiegarne il motivo è stata proprio l’azienda, che ha affermato come “la posizione della bobina di ricarica per Pixel 9 Pro Fold non sia perfettamente centrata rispetto ai precedenti telefoni Pixel”, rendendo quindi difficoltoso caricare il telefono in modalità wireless.

A tal proposito, ha condiviso un’immagine in cui viene mostrata la posizione della bobina di ricarica nei Pixel 9 Pro Fold. Nonostante il disguido, Google ha affermato che il dispositivo “supporta molti altri caricabatterie wireless”, ma per molti utenti questa incompatibilità con Pixel Stand è una vera e propria pecca – soprattutto considerando il prezzo, non proprio economico, del pieghevole.