Pixel 9, ormai sappiamo TUTTO: caratteristiche, funzioni e prime immagini

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold. Una famiglia numerosa, quella che Google si prepara a presentare il prossimo 13 agosto. Peccato che – e non è raro – qualcuno ha rovinato la “festa" rilasciando in anticipo le specifiche tecniche dei prossimi dispositivi di punta di casa Google.

Non si tratta però di qualche indiscrezione scarna, bensì una vera e propria fuga di notizie che non lascia spazio alla fantasia degli utenti. Anche perché, insieme alle informazioni, sono state rilasciate numerose immagini che – naturalmente – ci riserviamo dal dichiarare ufficiali.

Display da far indivia

I primi dettagli a trapelare riguardano le specifiche dei display, attraverso alcuni report pubblicati dal portale Android Authority. Aspettiamoci schermi più grandi, più luminosi e più accattivanti per la prossima lineup Google Pixel:

Pixel 9 monterà un display OLED da 6,24 pollici, con risoluzione 2424 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, densità di 425 ppi e luminosità HDR di 1800 nit;

monterà un display OLED da 6,24 pollici, con risoluzione 2424 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, densità di 425 ppi e luminosità HDR di 1800 nit; Pixel 9 Pro avrà schermo OLED da 6,34 pollici con risoluzione 2856 x 1280 pixel, densità 494 ppi, frequenza di aggiornamento 120 Hz e luminosità 2050 nit;

avrà schermo OLED da 6,34 pollici con risoluzione 2856 x 1280 pixel, densità 494 ppi, frequenza di aggiornamento 120 Hz e luminosità 2050 nit; Pixel 9 Pro XL, anche per lui schermo OLED ma da 6,73 pollici con risoluzione 2992 x 1344 pixel, densità 487 ppi, supporto frequenza di aggiornamento 120 Hz e luminosità HDR 2050 nit.

Per Pixel 9 Pro Fold, il report mostra due display completamente nuovi: quello primario da 8 pollici con risoluzione 2152 x 2076 pixel, capacità di frequenza di aggiornamento di 120 Hz, densità di 374 ppi e luminosità HDR di 1600 nit; quello esterno da 6,24 pollici con risoluzione 2424 x 1080 pixel, densità 425 ppi, frequenza di aggiornamento 120 Hz e luminosità HDR 1800 nit.

Pixel 9, una carrellata di immagini

Gli altri dettagli sono stati, invece, condivisi da 91mobiles su suggerimento di OnLeaks. La serie Google Pixel 9 introduce quattro nuove colorazioni: Obsidian (grigio scuro), Hazel (grigio chiaro), Porcelain (bianco) e Rose (rosa). Il design mostra cornici minimal e lucide e pannello posteriore con finitura opaca morbida. La fotocamera presenta un nuovo design a isola che conferisce ai dispositivi un aspetto distintivo (e anche una bella sporgenza, sicuramente evidente, dal pannello posteriore). I modelli Pro dovrebbero montare tre sensori fotografici, mentre i restanti modelli si fermano a due.

Ecco una galleria di immagini della nuova linea Pixel 9 di Google, firmate Onleaks e pubblicate da 91mobiles, in cui vengono mostrati i design dei dispositivi in tutte le colorazioni:

Immagini

Specifiche tecniche della famiglia Pixel 9

L’aspetto più “succoso" del leak sono le caratteristiche tecniche dei nuovi dispositivi.

Per il comparto fotografico abbiamo:

Pixel 9 : fotocamera grandangolare da 50 MP e fotocamera ultra-grandangolare da 48 MP / anteriore da 10,5 MP;

: fotocamera grandangolare da 50 MP e fotocamera ultra-grandangolare da 48 MP / anteriore da 10,5 MP; Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL : fotocamera principale da 50 MP, fotocamera ultra-grandangolare da 48 MP e sensore teleobiettivo da 48 MP / anteriore da 42 MP;

e : fotocamera principale da 50 MP, fotocamera ultra-grandangolare da 48 MP e sensore teleobiettivo da 48 MP / anteriore da 42 MP; Pixel 9 Pro Fold: fotocamera principale da 48 MP, fotocamera ultra-grandangolare da 10,5 MP e sensore teleobiettivo da 10,8 MP / anteriore da 10 MP

Tutti e quattro i telefoni della serie Pixel 9 saranno alimentati da chipset Tensor G4. Pixel 9 “base" supporterà fino a 12 GB di RAM, mentre gli altri modelli fino a 16 GB. In queste slide promozionali, pubblicate sempre da 91mobiles e firmate OnLeaks, un riepilogo delle principali caratteristiche e funzionalità:

Immagini

Gemini AI e altre funzionalità

Il report fa luce anche sulle funzionalità della famiglia Pixel 9, che potranno probabilmente contare su ben sette anni di aggiornamenti di sicurezza e Pixel Drops, ovvero aggiornamenti software che introducono novità esclusive per i dispositivi Pixel. Ecco le funzionalità principali previste per tutti i nuovi dispositivi, non mancherà anche l’Intelligenza Artificiale di Gemini:

SOS emergenze : fornisce avvisi di crisi per incendi o inondazioni nelle vicinanze e include funzionalità di protezione da malware e truffe di phishing;

: fornisce avvisi di crisi per incendi o inondazioni nelle vicinanze e include funzionalità di protezione da malware e truffe di phishing; Pixel screenshot : uno strumento progettato per aiutare gli utenti a salvare informazioni come eventi e luoghi, per riferimenti futuri. Questa funzionalità agisce in modo simile alla funzionalità “Recall" di Microsoft e consentirà agli utenti di rivisitare le informazioni salvate in un secondo momento;

: uno strumento progettato per aiutare gli utenti a salvare informazioni come eventi e luoghi, per riferimenti futuri. Questa funzionalità agisce in modo simile alla funzionalità “Recall" di Microsoft e consentirà agli utenti di rivisitare le informazioni salvate in un secondo momento; Gemini AI e “Circle to Search" : i Pixel 9 sfrutteranno l’Intelligenza Artificiale per migliorare l’esperienza utente, fornendo una serie di vantaggi – da ricerche più intelligenti a un’assistenza più intuitiva;

: i Pixel 9 sfrutteranno l’Intelligenza Artificiale per migliorare l’esperienza utente, fornendo una serie di vantaggi – da ricerche più intelligenti a un’assistenza più intuitiva; Accessori inclusi: Pixel 9 Pro XL (e probabilmente anche gli altri modelli) includeranno nella confezione un cavo USB-C a USB-C da 1 metro.

Mancano poco meno di tre settimane alla presentazione ufficiale della famiglia di dispositivi Pixel 9 Pro. Sicuramente questa fuga di notizie ha definito un quadro più preciso su caratteristiche, funzionalità e design dei nuovi dispositivi, ma come sempre – trattandosi di leak – sono da prendere con le pinze: per avere informazioni ufficiali, è necessario attendere il prossimo 13 agosto.