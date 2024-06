Pixel 8 a SUPER PREZZO su Unieuro: acquistalo ADESSO

Scopri quanto può essere utile e pratica la nuova IA Google sul Pixel 8. Questo smartphone top di gamma è in grado di regalarti un’esperienza fantastica nella gestione della tua vita smart. Oggi lo acquisti in super offerta su Unieuro. Approfitta subito dell’incredibile promozione! Mettilo in carrello a soli 529€, invece di 799€.

Si tratta di un’ottima occasione in grado di regalarti una vera e propria esperienza eccellente. Con 8GB di RAM è super fluido, anche in multitasking. Con 128GB di ROM hai tutto lo spazio che vuoi, così installi e archivi app, giochi e ricordi. Con Unieuro la consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Pixel 8: mega offerta, anche a Tasso Zero

Con Unieuro non è solo il risparmio a farla da padrone. Acquista il Google Pixel 8 in offerta speciale. Selezionando PayPal o Klarna puoi anche decidere di pagarlo in 3 comode rate a tasso zero da soli 176,33€ al mese. Fantastico vero? Sfrutta subito l’IA Google per migliorare la tua esperienza utente.

Puoi modificare foto e video con un tap eliminando elementi di disturbo, migliorando la qualità e trasformando un semplice scatto in un ritratto professionale. Con la funzionalità “Cerchia e Cerca” puoi trovare online tutto quello che stai vedendo e puoi tradurre una pagina in un attimo senza dover aprire altre app.

Il processore Google Tensor G3 è stato progettato per affrontare qualsiasi situazione assicurando sempre il massimo delle prestazioni. Approfitta subito dell’offerta su Unieuro. Acquistalo adesso a soli 529€, invece di 799€.