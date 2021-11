Pixel 6: alcuni utenti non riescono a caricare il device

Alcuni utenti di Pixel 6 e 6 Pro hanno problemi a caricare i loro telefoni, ma per fortuna sembrano esserci delle possibili soluzioni alternative.

Perché i Google Pixel 6 non si caricano?

Diversi proprietari di Pixel 6 e 6 Pro si sono lamentati del fatto che non sono in grado di caricare i propri dispositivi tramite caricabatterie vecchi o di terze parti e questo è un grosso problema considerando che la scatola del telefono non include un charger.

Giusto come “remind me”, le aziende hanno iniziato a non inserire i caricatori citando preoccupazioni ambientali e riferendo che la maggior parte degli utenti ha già diversi accessori in giro nelle loro case. Ma il problema, se diffuso, potrebbe essere davvero critico in questo caso.

I denuncianti affermano che Pixel 6 non invia alcun messaggio quando viene collegato a un caricabatterie e si comporta quasi come se non fosse affatto collegato. Altri utenti hanno affermato che mentre il loro device si carica con un charger di terze parti, il tempo di ricarica si riduce al minimo.

Ma i problemi non si limitano ai soli caricabatterie, poiché alcuni hanno persino riferito che il Pixel 6 si carica solo con il cavo USB di tipo C fornito nella confezione. Altri cavi ancora non portano a nessuna risposta da parte del telefono.

Vale la pena ricordare qui che gli OEM in genere dispongono di tecnologie di ricarica proprietarie sviluppate autonomamente che di solito non sono intercompatibili. Ad esempio, un caricabatterie OnePlus Warp probabilmente caricherà il Pixel 6 a velocità molto basse o potrebbe non funzionare affatto. Pertanto, si consiglia di utilizzare caricabatterie della stessa marca del device.

Tuttavia, a giudicare dai reclami, il sistema di ricarica del Pixel 6 sembra essere piuttosto severo rispetto ad altri OEM e apparentemente rifiuta completamente caricabatterie e cavi di terze parti.

Tuttavia, alcuni utenti sono stati in grado di trovare soluzioni alternative per questo e li abbiamo elencati di seguito:

Disattivare “Opzioni sviluppatore”;

Disattivare la ricarica adattiva: Impostazioni> Batteria> Batteria adattiva> Ricarica adattiva;

Usare gli accessori di ricarica ufficiali di Google: se nient'altro funziona, l'ultima risorsa sarebbe acquistare il charger di ricarica ufficiale da 30 W da 30 W e attenersi all'utilizzo del cavo USB di serie.

