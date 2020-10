I nuovi Google Pixel 4a 5G e Pixel 5 sono finalmente ufficiali. Ecco tutti i dettagli e le novità.

Pixel 4a 5G e Pixel 5: cosa offrono

Tanto attesi e chiacchierati, i due device sono pronti per il mercato. Google Pixel 4a 5G in realtà altri non è solo l’edizione con connettività ultra veloce del già noto Google Pixel 4a, lanciato solo poche settimane fa. Anzi, sono diverse le caratteristiche distinguono i due device, a partire da display e batteria più ampi.

Google Pixel 4a 5G

Lo schermo di Pixel 4a 5G è un pannello da 6,2″ di tipo OLED mentre la batteria passa dai 3140 mAh di Pixel 4a agli interessanti 3885 mAh. Trattandosi di uno smartphone 5G, a cambiare è anche il processore, che per il nuovo medio di gamma è lo Snapdragon 765G supportato da 8GB di RAM e 128GB di storage interno. Un’ultima, interessante, novità riguarda l’audio, che adesso diventa stereo.

Il comparto fotografico raddoppia: i sensori di Pixel 4a 5G ora sono due (al principale da 12.2MP se ne aggiunge uno grandangolare da 16MP).

L’altro protagonista dell’evento Google del 30 settembre è Pixel 5 che, come Pixel 4a 5G, conta sul processore Qualcomm Snapdragon 765G, che gli garantisce anche la connettività ultra veloce. Il display è un pannello OLED Flessibile da 6″ con risoluzione FHD+ e refresh rate che arriva fino a 120Hz.

L’autonomia energetica del device è garantita da una batteria da 4080 mAh mentre il comparto fotografico è identico a quello di Pixel 4a 5G, inclusa la selfie camera da 8MP. Presente l’audio stereo, ma assente il jack audio da 3,5 millimetri. Il posteriore – come il frontale – è in vetro Gorilla Glass 6.

Entrambi gli smartphone saranno disponibili già al lancio con a bordo Android 11. Tuttavia, per il momento il loro arrivo non è previsto sul mercato italiano. Nell’immagine seguente, l’elenco dei primi mercati dove verranno venduto Pixel 5 e Pixel 4a 5G.

Tanto per permettervi di farvi un’idea sui prezzi europei, in Francia, Google Pixel 5 costa 629€ (disponibile in verde e in nero) mentre Pixel 4a 5G 499€ (disponibile in bianco e in nero).

Google

Smartphone