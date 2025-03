Pixel 10 Pro XL: tutto qui? I nuovi render non fanno gridare al miracolo

La serie dei Google Pixel 10, il cui lancio è previsto per la seconda metà di quest’anno, sta facendo molto discutere, soprattutto grazie alle ultime indiscrezioni sul design.

OnLeaks, in collaborazione con Android Headlines, ha condiviso alcune immagini che mostrano il Pixel 10 Pro XL, un modello che, a prima vista, sembra non portare grandi novità rispetto al predecessore.

Cosa sappiamo al momento sul Pixel 10 Pro XL di Google

Il design della scocca, con bordi leggermente arrotondati e una finitura lucida, ricalca quello del Pixel 9 Pro XL, così come l’isola delle fotocamere posteriori, che mantiene un aspetto elegante e riconoscibile. L’unica differenza significativa riguarda gli altoparlanti: invece di un unico taglio sul lato sinistro, il Pixel 10 Pro XL sembra avere due fori separati.

In termini di dimensioni, il nuovo modello XL continuerà a proporre uno schermo da 6,8 pollici, identico a quello del Pixel 9 Pro XL. Tuttavia, è nell’hardware che il Pixel 10 Pro XL potrebbe distinguersi davvero. Secondo le voci, il dispositivo sarà equipaggiato con il nuovo chip Tensor G5, il primo interamente progettato da Google e prodotto da TSMC con processo a 3 nanometri. Questo rappresenterebbe un salto significativo rispetto ai precedenti Tensor che, nonostante le ottime capacità nell’elaborazione AI, hanno spesso faticato a competere con i rivali Snapdragon dal punto di vista delle prestazioni e dell’autonomia.

Con il Tensor G5, Google punta a colmare questo gap, offrendo non solo una maggiore potenza di calcolo ma anche un’efficienza energetica migliorata. Questo potrebbe tradursi in una batteria più duratura e prestazioni più fluide, soprattutto in abbinamento alle ultime funzionalità AI sviluppate dal colosso di Mountain View.

Insomma, mentre il design del Pixel 10 Pro XL sembra essere solo una versione ingrandita del Pixel 10 Pro, le vere novità potrebbero essere ricercate nelle prestazioni, che lo renderebbero un’alternativa più che credibile nel mercato degli smartphone di fascia alta.