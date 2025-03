iPhone 17 Pro si ispirerà agli smartphone Android per questa caratteristica

Apple ha sempre avuto la capacità di presentare tecnologie già esistenti come se fossero delle clamorose rivoluzioni: sarà interessante vedere come si porrà nei confronti del sistema di raffreddamento predisposto per l’iPhone 17 Pro.

Infatti, secondo un post su Weibo di Setsuna Digital, l’iPhone 17 Pro integrerà una camera di vapore: soluzione che, in realtà, non è affatto nuova. Già da tempo, molti smartphone Android di fascia alta, come il Samsung Galaxy S25 Ultra, utilizzano questa tecnologia per dissipare il calore generato dai processori più potenti.

iPhone 17 Pro in arrivo con a bordo una camera di vapore?

La camera di vapore rappresenterebbe un cambiamento significativo: gli iPhone 16 Pro, ad esempio, sono costruiti con un telaio in alluminio riciclato al 100% unito a una struttura in titanio, oltre a una sottostruttura in alluminio rivestita di grafite che migliora la dissipazione del calore. Finora, i modelli iPhone 16 non hanno mostrato problemi di surriscaldamento, a differenza della serie iPhone 15. La domanda è: quali vantaggi concreti porterà questa nuova tecnologia? E, soprattutto, come verrà presentata da Apple?

Oltre al sistema di raffreddamento, i rumor sull’iPhone 17 Pro suggeriscono un restyling del modulo fotografico. A differenza del design attuale, che colloca le fotocamere in un angolo, il nuovo modello le disporrebbe in modo orizzontale, estendendole su tutta la parte posteriore del dispositivo. Una scelta che ricorda il design delle fotocamere presenti sui Pixel di Google, ma con una particolarità: uno spazio vuoto tra le lenti e il flash, che ha destato non poche perplessità.

Gli iPhone 17 Pro e Pro Max dovrebbero debuttare entro la fine dell’anno, insieme all’iPhone 17 base che, secondo le indiscrezioni, non subirà cambiamenti radicali nel design. Inoltre, Apple sembra intenzionata a sostituire il 17 Plus con una versione più sottile, chiamata iPhone 17 Air, caratterizzata da un design minimalista e da una singola fotocamera nella zona posteriore del dispositivo.