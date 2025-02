Google Pixel 9a: eccolo finalmente dal vivo in questo brevissimo filmato

Google Pixel 9a è sempre più vicino al lancio e, ormai, gran parte dei dettagli riguardanti la scheda tecnica sono stati svelati.

Dopo le fughe di notizie sui colori disponibili, le date di pre-ordine e spedizione, il prezzo e persino le custodie ufficiali, un nuovo leak ha fatto capolino sul web, mostrando il retro del Pixel 9a di Google.

Google Pixel 9a è impaziente di uscire

Un video hands-on, inizialmente pubblicato su Discord e poi condiviso dal noto YouTuber Shane Craig su Threads, offre uno sguardo ravvicinato sul design del Pixel 9a (clicca sul tasto Play per visualizzarlo):

In base a quanto è possibile osservare, il Pixel 9a di Google abbandona la classica barra orizzontale della fotocamera posteriore, optando invece per un modulo più discreto. Il retro, in finitura opaca, presenta il logo di Big G al centro e si distingue per un impatto estetico che, nel complesso, ricorda i precedenti modelli della gamma Pixel “a”, con una costruzione in plastica che mantiene un’estetica funzionale ma meno premium rispetto ai fratelli maggiori. I pulsanti di accensione e del volume si trovano sul lato destro, mentre il lato sinistro rimane pulito.

Anche se il video non mostra la parte anteriore del Pixel 9a, rumor precedenti suggeriscono uno schermo OLED da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, supporto HDR10+ e una luminosità massima di 2.700 nit. I bordi del display saranno leggermente più spessi rispetto agli altri modelli della serie Pixel 9: una scelta che potrebbe deludere alcuni ma che rientra nella filosofia di contenimento dei costi applicata per questo tipo di modello.

Nonostante l’uso della plastica, chiunque fino ad ora abbia maneggiato il telefono comunica una sensazione al tatto che ricorda i vecchi Nokia Lumia. Con un prezzo previsto inferiore ai 500 dollari negli USA, Google Pixel 9a si propone come un’opzione accessibile che tuttavia non determina troppe rinunce per quanto riguarda le specifiche tecniche: ricordiamo che il lancio ufficiale potrebbe avvenire entro la fine di marzo.