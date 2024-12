Pixel 10 Pro: Google pensa a grandi cambiamenti, specie per il design

La serie Google Pixel 10, attesa per il 2025, ha già iniziato a far parlare di sé grazie ad un concept design che ne immagina i potenziali cambiamenti estetici.

Il video, condiviso sul canale Youtube 4RMD, si concentra sullo smartphone Pixel 10 Pro che, fin da subito, ha acceso l’entusiasmo degli appassionati per la sua eleganza e per le specifiche tecniche elencate.

Cosa aspettarci dal nuovo Pixel 10 Pro di Google

Pur non essendo informazioni ufficiali, il filmato di appena 2 minuti offre uno sguardo intrigante sul futuro smartphone top di gamma targato Google.

Il Pixel 10 Pro, secondo il concept, si caratterizza per un design moderno con bordi sottili, angoli arrotondati e cornici piatte che ricordano lo stile degli iPhone. Sul retro possiamo apprezzare un modulo verticale per le fotocamere, posizionato nella parte superiore e centrale del dispositivo, che ospita tre lenti da 64 MP ciascuna: un obiettivo principale, uno ultra-grandangolare ed un teleobiettivo con zoom fino a 50x, perfetto per catturare ogni dettaglio anche a grande distanza. Accanto alle fotocamere, un flash ed il logo di Google completano l’aspetto sobrio ma audace del telefono.

Il concept fa poi riferimento a un display da 6,9 pollici protetto da Gorilla Glass Victus 2, che offre robustezza e una luminosità di ben 4.000 nit per una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni di Google Pixel 10 Pro promettono di essere elevate, grazie al presunto chip Tensor G5, che garantirebbe fluidità e velocità. Per quanto riguarda la batteria, il telefono potrebbe includerne una da 5.300 mAh, ideale per coprire l’intera giornata di utilizzo.

Infine, dal punto di vista estetico, Google Pixel 10 Pro viene immaginato in quattro diverse colorazioni, ognuna delle quali in grado di esaltare il design premium del dispositivo: ripetiamo ancora che si tratta di semplici supposizioni, o di vere e proprie speranze per alcuni utenti, ma vi terremo informati qualora venissero condivisi ulteriori rumor.