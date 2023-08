Più del 50% di sconto: Kaspersky Premium disponibile a prezzi mai visti

L’offerta speciale di Kaspersky Premium offre una protezione completa per la tua vita digitale e quella della tua famiglia, è un’opportunità da non perdere: uno sconto che parte dal 50% sul piano Premium, l’occasione perfetta per investire nella tua sicurezza online.

Tutti i vantaggi di Kaspersky

Il piano Premium di Kaspersky offre un arsenale di funzionalità di sicurezza che garantiscono una protezione multilivello. Con il suo potente anti-virus in tempo reale, sarai protetto da malware, virus, ransomware e app spia, garantendo la tua tranquillità mentre navighi online. Il sistema di esplorazione protetta e l’anti-phishing ti proteggeranno da siti web dannosi e tentativi di frode, mentre il monitoraggio delle connessioni di rete impedisce l’accesso non autorizzato al tuo PC.

Uno degli aspetti più rilevanti dell’offerta Kaspersky Premium è l’accesso a una VPN illimitata e superveloce. Questo strumento ti offre la massima privacy e libertà durante la navigazione online, proteggendo le tue informazioni personali da occhi indiscreti e garantendo la tua sicurezza nelle reti pubbliche. Inoltre, la protezione dell’identità e dei documenti personali ti consente di mantenere al sicuro le tue informazioni più preziose.

I genitori possono trovare sicurezza nel potente strumento di Parental Control offerto da Kaspersky Premium. Monitorare, filtrare e proteggere le attività online dei propri figli è essenziale nel mondo digitale di oggi. Con questa funzione, puoi garantire che i tuoi bambini navighino in modo sicuro e responsabile, evitando contenuti inappropriati e rischi online.

Kaspersky Premium offre un’opportunità unica per ottenere una protezione di altissimo livello a un prezzo conveniente: soltanto 28,99 euro per il primo anno, anziché 79,99 euro, per un dispositivo. Grazie allo sconto che parte dal 50%, puoi proteggere te stesso e la tua famiglia da minacce digitali, perdita di dati e intrusioni non autorizzate.

