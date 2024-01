Piano di cottura a gas Ignis con 5 fornelli a soli 229,90€ da Unieuro (FINO A MEZZANOTTE)

Per l’angolo delle offerte Solo per Oggi di Unieuro, segnaliamo il piano cottura da incasso del marchio Ignis in vendita a 229,90 euro invece di 429,90 euro, per effetto del 46% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Si tratta anche del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (249,90 euro, ndr). Ecco il link all’offerta.

Ignis THK 751 è un nuovo piano gas da 75 cm, con comandi frontali, griglie in ghisa e 1 bruciatore speciale da 3,5 kW. Dal design elegante, si adatta alla perfezione a una cucina dai colori chiari.

Piano cottura a gas da incasso Ignis in sconto del 46% sul sito di Unieuro

Da tempo l’azienda Ignis è specializzata nella produzione di soluzioni per la casa, tra cui forni, lavastoviglie e frigoriferi (restando nell’ambito degli elettrodomestici da incasso). Realtà tutta italiana dal 1946, anno della sua fondazione da parte di Giovanni Borghi, è oggi uno dei principali produttori di elettrodomestici nel nostro Paese, grazie alla rivoluzione portate nell’ambiente cucina e nel mondo domestico.

Ottime prestazioni e qualità duratura sono i tratti distintivi dei prodotti di Ignis, e il piano cottura a gas in offerta sul sito di Unieuro non fa eccezione.

Tra le altre cose, puoi anche approfittare della possibilità di pagare in 3 rate a interessi zero da 76,63 al mese con Klarna e PayPal, oltre che beneficiare delle spese di spedizione gratuite e della consegna a casa.

Cogli al volo la possibilità di acquistare a quasi metà prezzo l’ottimo piano di cottura a gas Ignis, risparmiando qualcosa come 200 euro sul prezzo di vendita consigliato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.