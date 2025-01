Philips Serie 1000: il NUOVO levapelucchi imbattile, ora in sconto

C’è un nuovo levapelucchi in circolazione ed è il magico Philips Serie 1000 con design completamente rivoluzionato ed una potenza eccellente. I tuoi capi invernali tornano come nuovi in una sola mossa grazie alle lame che eliminano la stoffa in eccesso senza mai creare buchi o danni. Facilissimo da utilizzare, ricaricabile via USB. È praticamente ciò che stavi cercando. Puoi acquistarlo a soli 16,99€ su Amazon con uno sconto del 32% che lo rende un affare, corri ad aggiungerlo al carrello.

Levapelucchi Philips Serie 1000, il levapelucchi eccellente

Sembra un ovetto ma in realtà è un eccellente dispositivo che ti permette di dare vita a tutti quei capi invernali che con il tempo si son fatti brutti alla vista. I pelucchi, infatti, sembrano innocui ma invece creano quell’effetto vecchieggiante e che fa apparire i vestiti consumati. Per questo Philips Serie 1000 non può mancare nel cassetto dell’armadio, con una sola passata dà nuova vita a maglioni, cardigan, accessori e tanto altro ancora.

Come si usa? Ha un unico tasto di accensione con cui lo metti in attività, togli il coperchio finale e passalo sui tuoi capi quando sono ben tesi (stendili su una superficie dura come l’asse da stiro o il tavolo in cucina). Senza dover fare pressione o fatica, la lama che è isolata da una griglia protettiva, cattura solo l’eccesso di stoffa e lo taglia in modo netto e senza rovinare il tessuto.

Tutto quello che è di più viene raccolto nel contenitore alla sommità semplicissimo da svuotare. In più il sistema non ha bisogno di batterie esterne visto che è ricaricabile con una semplice porta USB integrata. Fino a 90 minuti di autonomia e capi bellissimi da vedere e indossare.

Puoi acquistare il tuo levapelucchi Philips Serie 1000 a soli 16,99€ su Amazon con uno sconto del 32% ora in corso, non perdere l’occasione e aggiungilo al carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono sia rapide che gratuite in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.