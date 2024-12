Philips OneBlade: il rasoio che regola, rasa e rifinisce tuo a soli 27€

Ti piace avere sempre la barba perfetta, della lunghezza che desideri, con i baffi ben definiti o una rasatura liscia senza sforzo? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il rasoio elettrico Philips OneBlade a soli 27,99 euro, invece che 52,99 euro.

Sembra impossibile ma ti assicuro che è tutto vero. Siamo di fronte un incredibile minimo storico che, grazie allo sconto sul prezzo originale del 47%, ti permette di risparmiare 25 euro sul totale. Non è chiaramente una promozione che potrà durare a lungo quindi sii rapido. Tra l’altro se preferisci puoi pagare in comode rate a partire da 9,33 euro al mese per 3 mesi senza interessi. Esclusiva per i clienti Prime, dunque se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Philips OneBlade: a questo prezzo è da prendere al volo

Indubbiamente a un prezzo del genere Philips OneBlade è uno dei migliori acquisti della categoria che puoi fare oggi. Siamo di fronte un rasoio elettrico davvero eccezionale con tantissime funzioni che ti permetterà di avere il look che desideri in pochissimo tempo e in modo semplice.

Grazie alla straordinaria lama in acciaio inox che taglia in tutte le direzioni eviterai di irritare la pelle riuscendo a tagliare in una sola passata. Inoltre una sola lama in grado di durare fino a 4 mesi in confezione ne troverai ben 2. Inoltre grazie al pettine che troverai incluso puoi regolare la barba fino a 5 mm. Puoi rifinire i baffi, le basette e il pizzetto in modo veramente molto semplice.

Fai presto dunque prima che il prezzo torni alla normalità. Vai subito su Amazon e acquista il tuo rasoio elettrico Philips OneBlade a soli 27,99 euro, invece che 52,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.