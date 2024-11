Philips OneBlade: il rasoio elettrico viso e corpo in maxi sconto Black Friday (-44%)

Occasione idea regalo su Amazon grazie allo sconto del 44% attivo su Philips OneBlade, il rasoio elettrico e rifinitore barba adatto a viso e corpo, che puoi acquistare a soli 34,99 euro invece di 62,99. Il prezzo include la spedizione Prime con la consegna immediata.

Philips OneBlade: perfetto per viso e barba

Con Philips OneBlade avrai a disposizione un alleato ideale per la tua cura personale con un rasoio che combina funzioni di rifinitura, rasatura e bodygrooming in un unico strumento.

La tecnologia OneBlade consiste in una lama che si muove alla velocità straordinaria di 12.000 movimenti al minuto risultando efficace anche sui peli più lunghi: il doppio sistema di protezione con rivestimento scorrevole e punte arrotondate garantisce una rasatura semplice e confortevole.

Il pettine regolabile 5-in-1 ti permetterà di mantenere una lunghezza perfetta della barba tra 1 e 5mm, mentre la lama a doppia direzione di taglio ti permette di creare contorni definiti e di affrontare peli di qualsiasi lunghezza.

Per quanto riguarda il corpo, invece, troverai un kit dedicato che include un pettine da 3mm e un apposito sistema di protezione aggiuntivo per le zone più sensibili.

La lama è fatta di acciaio inossidabile, è robusta e progettata per durare fino a 4 mesi per mantenere la stessa sensazione di freschezza. Un’icona sul dispositivo ti avviserà quando arriva il momento di sostituirla. Lo ricarichi tramite il cavo USB-A fornito nella confezione, cui interno troverai anche 2 lame originali per il viso, 1 lama per il corpo, un pettine regolabile e un sistema di protezione per il corpo oltre a un pratico cappuccio di protezione.

Il prezzo di 34,99 euro in offerta Black Friday lo rende perfetto come idea regalo.