Philips OneBlade: il rasoio elettrico crolla al minimo storico con le offerte Prime (-43%)

Scende per la prima volta sotto i 30 euro il prezzo del rasoio elettrico e regolabarba Philips OneBlade che grazie alla Festa delle Offerte Prime può essere tuo a soli 29,99 euro invece di 52,99. L’offerta è valida fino alle 23.59 di questa sera ed è riservata agli iscritti Amazon Prime.

Barba e rasatura perfetta con Philips OneBlade

Philips OneBlade ti permetterà di tagliare e regolare facilmente la barba senza irritare la pelle. Merito della tecnologia OneBlade che, tramite una lama ad alta velocità (12.000 movimenti al minuto), è efficace anche sui peli più lunghi per rendere il processo di rasatura confortevole tramite anche un sistema di protezione con rivestimento scorrevole e punte arrotondate.

Il pettine regolabile 5 in 1 consente di rifinire la barba a lunghezze comprese tra 1 e 5 mm, mentre la lama a doppia direzione di taglio ti permette di creare contorni precisi e di radere peli di qualsiasi lunghezza.

La batteria del rasoio si ricarica facilmente con il cavo USB incluso nella confezione, mentre la lama in acciaio inossidabile durerà circa 4 mesi: un’icona ti avviserà quando sarà il momento di sostituirla.

Il rasoio è totalmente impermeabile perfetto per usare anche sotto la doccia o per pulirlo sotto l’acqua corrente. All’interno della confezione troverai il Philips OneBlade, 1 lama originale, 1 pettine regolabile (1-5 mm), 1 lama di ricambio extra, 1 astuccio morbido, 1 cappuccio di conservazione, un cavo di ricarica USB-A e il manuale d’uso. Il prezzo in sconto è di 29,99 euro: da non perdere.