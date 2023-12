Philips OneBlade, che prezzo! Su Amazon il prezzo crolla a meno di 35€

Il Philips OneBlade è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 34,99€, con uno sconto del 34% rispetto al prezzo originale di 52,99€. Questo versatile dispositivo combina le funzionalità di regolabarba e rasoio elettrico, offrendo una soluzione completa per la cura del viso.

Dotato della tecnologia OneBlade, la lama del dispositivo esegue movimenti estremamente rapidi (12.000 al minuto), garantendo un’efficace rasatura anche su peli più lunghi. Il sistema di protezione a doppio strato, composto da un rivestimento scorrevole e punte arrotondate, rende la rasatura facile e confortevole. La lama in acciaio inossidabile è progettata per durare fino a 4 mesi di utilizzo, e un’icona di rimozione segnala quando è il momento di sostituirla.

Il regolabarba include un pettine regolabile 5 in 1 (1-5 mm), ideale per rifinire la barba a una lunghezza uniforme e creare contorni precisi. La lama a doppia direzione di taglio consente di radere facilmente i peli di qualsiasi lunghezza. Totalmente impermeabile (IPX7), OneBlade può essere utilizzato sotto la doccia e si pulisce facilmente sotto l’acqua corrente.

Con la comoda ricarica USB-A, il Philips OneBlade può essere ricaricato sia a casa che in viaggio. Il set include il dispositivo, una lama originale, un pettine regolabile 5 in 1, una lama di ricambio extra, un astuccio morbido, un cappuccio di conservazione e un cavo di ricarica USB-A. Approfitta di questa offerta per ottenere un dispositivo versatile e di alta qualità per la cura del viso ad un prezzo stracciato.

