Spazzolino elettrico Oral-B per bambini a tema Spider-Man in SCONTISSIMO a soli 23,99€

Rendi l’igiene orale un gioco per il tuo bambino o la tua bambina con lo spazzolino elettrico Oral-B a tema Spider-Man che oggi puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 23,99 euro invece di 34,99. Include anche una pratica custodia da viaggio per portarlo sempre con se.

Spazzolino elettrico Oral-B Spider-Man: le caratteristiche

Al di là della sua decorazione con adesivi a tema Spider-Man, questo spazzolino è dotato di una testina rotonda pensata per adattarsi alle bocche piccole dei bambini. Questo design garantisce una pulizia approfondita, raggiungendo facilmente ogni angolo della bocca. Inoltre, le setole extra morbide sono delicate sulle gengive sensibili dei bambini, assicurando una pulizia efficace senza causare irritazioni.

Lo spazzolino permette di sfruttare due modalità di spazzolamento: Pulizia Quotidiana per una pulizia standard efficace per l’uso quotidiano e Super Delicata per fornire un’esperienza di spazzolamento incredibilmente delicata, ideale per i bambini che hanno gengive particolarmente sensibili o che stanno imparando a usare uno spazzolino elettrico.

Il manico dello spazzolino può essere personalizzato con quattro divertenti adesivi intercambiabili a tema Spiderman, rendendolo un accessorio per l’igiene orale, certo, ma anche una sorta di giocattolo personalizzato secondo le esigenze del tuo bambino.

Una idea regalo originale che combina utile e dilettevole: lo spazzolino elettrico Oral-B a tema Spider-Man per bambini può essere tuo a soli 23,99 euro. Non fartelo scappare.