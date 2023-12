Philips Gaming da 34" in offerta ad un SUPER PREZZO: ha una docking station integrata

Il monitor Philips 346B1C Gaming è una soluzione avanzata per gli appassionati di gaming e per coloro che cercano un’esperienza coinvolgente. Perfetto sia per l’intrattenimento che per la produttività, attualmente questo monitor con caratteristiche di fascia premium è in offerta con uno sconto del 21%, al prezzo di 388,89€ anziché 489,95€.

Con uno schermo curvo da 34 pollici, il monitor presenta una risoluzione ultrawide di 3440 x 1440 pixel e un pannello VA che assicura un’esperienza di gioco coinvolgente e dettagliata. La tecnologia Adaptive Sync a 100 Hz garantisce una fluidità di gioco senza artefatti, offrendo un’immersione totale nell’azione.

Una caratteristica unica di questo monitor è la funzionalità Multiview, che consente di visualizzare contemporaneamente due sistemi su uno schermo diviso in modalità Picture-in-Picture (PiP) o Picture-by-Picture (PbP). Questa versatilità è particolarmente utile per chi lavora con più dispositivi contemporaneamente.

Il monitor è dotato di una docking station USB di tipo C con rilascio di potenza. Questa funzionalità semplifica le connessioni, consentendo di collegare tastiere, mouse e cavi Ethernet RJ-45 direttamente alla docking station del monitor. Inoltre, è possibile collegare il notebook al monitor con un unico cavo USB-C per trasferire dati ad alta velocità, guardare video a risoluzione elevata e alimentare/ricaricare contemporaneamente il notebook.

Con potenti altoparlanti da 5 Watt integrati, il monitor offre un’esperienza audio coinvolgente senza la necessità di altoparlanti esterni. Inoltre, con un design ergonomico, è possibile regolare l’altezza, inclinare e ruotare il monitor per ottenere il massimo comfort visivo.

La tecnologia Flicker-Free riduce l’affaticamento degli occhi, mentre la modalità LowBlue e la modalità EasyRead offrono un’esperienza di lettura più confortevole. Inoltre, il monitor è progettato per essere sostenibile, con la funzione PowerSensor che consente di ridurre i costi energetici fino al 70%. Approfitta di questa offerta per ottenere un monitor gaming di alta qualità con caratteristiche avanzate a un prezzo vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.