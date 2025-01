Philips Domestic Appliances L'OR Barista: macchina per caffè super

Vuoi acquistare una macchina per caffè che garantisca un espresso buono come quello che bevi nel tuo bar preferito? Allora non perdere questa straordinaria occasione che ti sto per segnalare. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Philips Domestic Appliances L’OR Barista a soli 104,67 euro, invece che 114,99 euro.

Anche se lo sconto del 9% potrebbe non sembrare un granché si tratta di un ottimo prezzo per una delle migliori macchine per caffè in commercio. Gode di un sistema a capsule per una o due tazzine, ha un serbatoio bello grande e un design elegante e compatto. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Philips Domestic Appliances L’OR Barista: caffè buonissimo

Con la macchina per caffè Philips Domestic Appliances L’OR Barista puoi berti un caffè buonissimo ogni giorno. È dotata infatti di una pompa della pressione che arriva fino a 19 bar e garantisce un ottimo risultato. Puoi preparare una o due tazzine di caffè usando una capsula classica o la capsula doppia. Inoltre puoi scegliere tra un caffè corto, espresso o lungo semplicemente premendo un pulsante.

Gode di un serbatoio da 1 litro che puoi staccare e riempire facilmente con l’acqua. Anche il contenitore delle capsule usate e il raccogli gocce è staccabile e quindi facile da svuotare e da pulire. Il design di questa straordinaria macchina per caffè ti consente di metterla ovunque nella tua cucina e in confezione trovi 9 capsule incluse.

Fai alla svelta perché è davvero un’ottima occasione e per questo motivo potrebbe scadere da un momento all’altro. Perciò vai subito su Amazon e acquista la tua Philips Domestic Appliances L’OR Barista a soli 104,67 euro, invece che 114,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime la riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.